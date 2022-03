CH-Eröffnung: Gegenbewegung zum Vortag

Zürich – Der immer weiter eskalierende Krieg in der Ukraine und die Furcht vor massiven wirtschaftlichen Folgen haben die globalen Finanzmärkte weiter fest im Griff. Nach der gestrigen Achterbahnfahrt hat der hiesige Aktienmarkt am Dienstag zwar erneut im roten Bereich eröffnet, sich aber nach wenigen Minuten ins Plus vorgekämpft und die Gewinne schnell ausgebaut. Die vorbörslich indizierten Kurse hatten noch ein starkes Minus erwarten lassen.

Die Ankündigung Russlands ein Gasembargo nach Europa in Erwägung zu ziehen, hatte die Märkte zusätzlich verunsichert, entsprechend waren auch die US-Vorgaben sehr negativ. «Der Ukraine-Krieg hat die Märkte fest im Griff», sagte denn auch ein Händler. Der Grund für die gestrige Achterbahnfahrt sei die Unsicherheit über den Kriegsverlauf gewesen, vor allem im Zusammenhang mit den russischen Energielieferungen. Dies dürfte wohl so weiter gehen. «Je nach Newslage kann sich die Situation an den Märkten dramatisch veändern», so der Händler.

Der SMI notiert nach einem schwachen Start um 09.20 Uhr 0,80 Prozent höher auf 11’294,79 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt gar 0,97 Prozent auf 1778,63 Zähler ein. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 29 im Plus, angeführt von Swiss Re (+3,5%), Roche (+3,2%) und Sonova (+2,9%).

Noch besser sieht es aus beim breiten SPI, der 1,43 Prozent auf 14’366,10 Punkte zulegt. Grund ist vor allem der Dividendenabgang von Novartis, der im SPI nicht mitgerechnet wird. Der Dividendenabgang bei Novartis von 3,10 Franken macht rund 4 Prozent auf dem gestrigen Schlusskurs aus. Bei einem aktuellen Minus von 2,9 Prozent würde also auch der Pharmatitel im Plus notieren.

Fundamentaldaten spielen bei den Bewegungen kaum eine Rolle. «Die Ukraine-Krise überlagert jegliche Indikationen», heisst es am Markt. (awp/mc/ps)

