CH-Eröffnung: Gewinne in wieder ruhigeren Gewässern

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag an seine kräftigen Vortagesgewinne an. Insgesamt verlaufe der Handel wieder in ruhigeren Bahnen, kommentierten Händler. Insbesondere an den Edelmetallmärkten war es zuletzt zu deutlichen Turbulenzen gekommen und die Nervosität war kurzzeitig auch auf die Aktienmärkte übergeschwappt. «Nun sieht es so aus, als hätten wir das Schlimmste hinter uns», sagte ein Börsianer. Anleger hätten recht schnell den Schalter zurück auf «risk-on» gestellt und griffen wieder zu.

Für den laufenden Handelstag ist die heimische Agenda noch recht leer, bevor dann am morgigen Mittwoch mit Novartis und UBS gleich zwei Schwergewichte ihre Zahlen präsentieren. International richtet sich der Blick unter anderem auf die Ergebnisse von Pfizer, PayPal oder AMD. Von der Konjunktur kommen zunächst keine Impulse.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,61 Prozent höher auf 13’490,70 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI gewinnt 0,68 Prozent hinzu auf 2164,33 und der breite SPI 0,61 Prozent auf 18’596,47 Zähler. Im SLI rücken 24 Titel vor und 5 geben nach. Galderma sind unverändert.

An der Indexspitze gewinnen Julius Bär (+3,4%) einen Tag nach Zahlen kräftig hinzu. Zahlreiche Analysten haben ihre Kursziele angehoben. UBS (+1,5%) legen vor Zahlen zu, während Novartis (+0,4%) im Mittelfeld rangieren.

Gefragt sind mit VAT (+1,4%), Logitech (+0,9%) und Inficon (+1,6%) auch Tech-Werte. Händler verweisen auf starke Zahlen von Palantir als Antrieb.

Zu den wenigen Verlierern zählen Richemont (-0,5%) ohne Nachrichten. Konkurrent Swatch (+0,1%) können kaum von einer Hochstufung durch Bank of Amerika profitieren. Sonova (+0,6%) zeigen sich wenig beeindruckt von den Zahlen von Konkurrent Demant. (awp/mc/ps)

