CH-Eröffnung: Gewinnmitnahmen auf breiter Front – Dufry stark

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Montag im frühen Geschäft klar nach. Damit kommt es nach einer starken Woche und zuletzt drei Gewinntagen in Folge zu Gewinnmitnahmen und die zuletzt zurückeroberte Marke von 11’000 Punkten rückt für den SMI wieder weiter weg.

Ein wichtiges Thema zu Wochenbeginn ist noch immer der am Freitag vorgelegte Bericht zu den neuen Stellen in den USA. Der starke Arbeitsmarkt zusammen mit dem erhöhten Lohnwachstum halte die US-Notenbank höchstwahrscheinlich auf Trab, ihren sehr restriktiven Ausblick auch durchzusetzen, so die Einschätzung von DWS. Auf das Sentiment drücken zudem die zuletzt wieder hohen Zahlen an Neuinfektionen in China, was das Risiko für neuerliche Corona-Beschränkungen erhöht und zumindest in China die Aktienmärkte zu Wochenbeginn belastet.

In der neuen Woche rückt die anlaufende Berichtssaison zum ersten Semester verstärkt in den Fokus. Und auf Konjunkturseite werden neue Daten zur Inflation in den USA die Aufmerksamkeit beanspruchen, welche für den Mittwoch angesagt sind. Es bestehe das Risiko, dass eine hohe Teuerungsrate die Freude über die guten Jobdaten vom Freitag rasch verdrängen könnte, so eine Einschätzung von Swissquote.

Der SMI notiert gegen 09.15 Uhr 0,72 Prozent tiefer bei 10’935,78 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsst 1,11 Prozent auf 1674,14 Punkte ein und der breite SPI 0,65 Prozent auf 14’114,45 Punkte. Bis auf zwei geben alle Titel innerhalb des SLI nach.

Im Mittelpunkt stehen zum Start in die neue Woche Dufry, welche nach der Ankündigung der Fusion mit Autogrill um 4,7 Prozent nach oben schnellen. Während die Börse insgesamt applaudiert, äussert sich die Bank Vontobel in einem ersten Kommentar skeptischer. Eine Kombination auf den Flughäfen mache zwar durchaus Sinn. Für das Autobahngeschäft dagegen sei ein Mehrwert schwieriger zu rechtfertigen, heisst es bei der Bank.

Bei den Blue Chips gehören die stark auf China angewiesenen Luxusgüterkonzerne Richemont (-3,4%) und Swatch (-2,8%) zu den grössten Verlierern, zusammen mit AMS Osram (-4,2%).

Aber auch CS (-2,8%), Julius Bär (-2,5%) und UBS (-2,3%) büssen klar an Wert ein. Für Credit Suisse hat die Citigroup das Kursziel klar gesenkt.

Für ABB (-3,1%) hat die Citigroup nicht nur das Kursziel deutlich reduziert sondern den Titel auch auf «Neutral» zurückgestuft. Und für Logitech (-1,7%) haben sowohl die CS als auch die Deutsche Bank das Kursziel merklich zurückgenommen.

Für eine gewisse Stabilisierung nach unten sorgen die defensiven Roche (+0,6%) und Swisscom (+0,5%) als einzige Gewinner sowie Nestlé und Novartis (je -0,2%) mit vergleichsweise moderaten Abgaben. (awp/mc/pg)

