CH-Eröffnung: Gewinnmitnahmen halten an – US-Jobdaten im Fokus

Zürich – Die Schweizer Börse gibt am Freitag im frühen Handel weiter nach. Die Gewinnmitnahmen setzten sich fort, heisst es am Markt. Vor dem Wochenende und vor allem vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts verhielten sich die Anleger vorsichtig. Zudem bleiben am kommenden Montag in den USA wegen Labor Day die Börsen geschlossen. „Da ist die Risikoneigung schon sehr begrenzt“, sagt ein Händler. Sollten die US-Job-Daten enttäuschen, könnte es zu einer weiteren Abgabewelle kommen, heisst es.

Am Vortag wurde die Rekordjagd an den US-Börsen abrupt gestoppt, als Gewinnmitnahmen in den heissgelaufenen US-Technologiewerten einsetzten, die sich dann über den Gesamtmarktmarkt ausbreiteten. „Jetzt redet wieder jeder von einer Blase und nicht mehr von fairen Bewertungen“, sagt ein Händler. Die Anleger dürften sich daher wieder stärker fundamentalen Faktoren zuwenden wie eben der US-Beschäftigung in Zeiten der Corona-Pandemie.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,23 Prozent tiefer auf 10’197,24 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind und in dem die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, verliert 0,09 Prozent auf 1’552,98 und der breite SPI 0,45 Prozent auf 12’672,49 Zähler. 16 der 30 SLI-Werte sind schwächer, 13 fester und Lonza ist unverändert.

Gesucht sind Finanzwerte. Die Aktien der Versicherer Swiss Life (+1,0%), Zurich (+0,7%) und Swiss Re (+0,5%) sowie der Banken Credit Suisse (+0,8%), Julius Bär (+0,8%) und UBS (+0,4%) zählen zu den Gewinnern.

Vifor (+0,9%) machen einen Teil der Vortageseinbussen wett.

Das grösste Minus verzeichnen Kühne+Nagel (-1,8% oder 3,2 Fr.), die allerdings ex-Dividende von 4 Franken gehandelt werden.

Abverkauft werden zudem die Technologiewerte AMS (-1,7%), Logitech (-1,0%) und Temenos (-1,5%), die im Zuge der Gewinnmitnahmen an der US-Technologiebörse Nasdaq europaweit unter die Räder geraten.

Auch der Pharmariese Roche (-1,1%) kann sich trotz positiver Neuigkeiten den Abgaben nicht entziehen. Der Pharmakonzern hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Notfallzulassung für einen kombinierten Test auf das Corona-Virus SARS-CoV-2 und gleichzeitig auf die Influenza-Viren A/B erhalten.

Am breiten Markt stechen Kudelski (+4,8%) hervor. Das auf IT-Sicherheitslösungen spezialisierte Unternehmen hat vom Onlineriesen Amazon einen Auftrag erhalten. Finanzielle Details nannte Kudelski nicht. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google