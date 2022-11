CH-Verlauf: SMI dank Schwergewichten leicht im Plus

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hält sich am Dienstagvormittag vor allem dank der beiden defensiven Schwergewichte Nestlé und Novartis im Plus, die Mehrheit der Blue Chips erleidet aber inzwischen Verluste. «Viele Investoren halten sich vor den neusten Hinweisen zur US-Inflation zurück und setzen auf ’sichere Werte'», meinen Händler. Konkret werden um 14.30 Uhr hiesiger Zeit Daten zur Entwicklung der US-Erzeugerpreise im Oktober veröffentlicht.

Letzte Woche hatte die Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise für ein Rally an den Aktienmärkten geführt. Die heute anstehenden Produzentenpreis-Daten sind wichtig, weil sie als Vorlaufindikator für die Entwicklung der Konsumentenpreise gelten. Denn die Kosten der Produktion werden normalerweise auf die Konsumenten abgewälzt. Weitere Gründe für die aktuelle Zurückhaltung der Investoren sind laut Börsianern schwache Makrozahlen aus China und Japan. Auf der anderen Seite werden Aussagen von Spitzenpolitikern am G20-Treffen als Signal für ein Tauwetter zwischen China und den USA interpretiert – und wirken somit stützend.

Der SMI notiert um 11.00 Uhr 0,21 Prozent höher bei 11’022,89 Punkten. Der Leitindex hielt sich am Vormittag grösstenteils über der psychologisch wichtigen Marke von 11’000 Punkten, notierte im frühen Handel aber zeitweise auch leicht darunter. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und in dem das Gewicht der Schwergewicht stärker gekappt ist, gibt um 0,01 Prozent auf 1707,25 Zähler nach. Der breite SPI zieht derweil um 0,19 Prozent auf 14’131,38 Punkte an. Zwei Drittel der 30 SLI-Titel erleiden Verluste.