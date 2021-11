CH-Eröffnung: Kaum verändert – Sika schiessen durch die Decke

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag wenig verändert in die Sitzung gestartet. Auffallend sind insbesondere Sika, welche nach einer Grossübernahme massiv zulegen. Grundsätzlich ist die Stimmung am Berichtstag nach den neuesten Inflationsdaten aus den USA vom Vortag aber eher zurückhaltend, wie es in Marktkreisen heisst. Mit Erleichterung wird hingegen die vorläufig abgewendete Insolvenz des chinesischen Immobiliengiganten Evergrande aufgenommen.

Die hohe Inflation in den USA – sie liegt so hoch wie seit über 30 Jahren nicht mehr – hat am Vortag in New York für steigende Renditen und sinkende Aktienkurse gesorgt. Es werde für die amerikanische Notenbank nach diesen Daten immer schwieriger, die hohe Teuerung lediglich als vorübergehendes Phänomen einzustufen, meinen Ökonomen. Der Druck auf das Fed, spätesten bis Ende des kommenden Jahres die Zinswende einzuleiten, nehme jedenfalls weiter zu.

Der SMI steht um 9.15 Uhr 0,04 Prozent tiefer bei 12’396,03 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gibt 0,04 Prozent auf 2007,54 Punkte nach und der breite SPI 0,07 Prozent auf 15’986,37 Punkte. Im SLI kommen auf 19 Verlierer 11 Gewinner.

Die Show gehört am Berichtstag Sika (+9,9%). Die Aktien erhalten von der Milliardenübernahme der deutschen MBCC Group Schub und schrauben das Allzeithoch von Ende August auf neue Höhen. Analysten begrüssen die mit Abstand grösste Akquisition in der Sika-Geschichte, durch die der Bauchemiekonzern den weltweiten Marktanteil deutlich ausbauen wird. Analysten versprechen sich von der Übernahme des ehemaligen Bauchemiegeschäfts der BASF eine sehr positive operative Hebelwirkung und positive Margeneffekte.

Im Fokus stehen auch Zurich (-2,1%) nach den Angaben zu den Prämieneinnahmen nach 9 Monaten. Der Zwischenbericht der Versicherungsgruppe für die ersten neun Monate sei nicht nur von Licht, sondern auch von Schatten geprägt, heisst es dazu. Die grössten Einbussen verzeichnen daneben Straumann (-2,6%), Alcon (-2,4%), welche damit an die Verluste des Vortags im Anschluss an Zahlen anknüpfen, und Temenos (-2,3%).

Belastet wird der Gesamtmarkt auch von Gewinnmitnahmen bei den beiden Pharmaschwergewichten Roche (-0,7%) und Novartis (-0,4%). Eine Bestätigung der Kaufempfehlung für die beiden Titel durch Goldman Sachs schlägt sich jedenfalls nicht in höheren Kursen nieder.

Im breiten Markt legen Zurich Flughafen (+0,9%) nach Angaben zu den Passagierzahlen im Oktober leicht zu. (awp/mc/ps)

