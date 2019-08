CH-Verlauf: Konjunktursorgen dämpfen Anlegerstimmung

Zürich – Zunehmende Konjunktursorgen trüben die Anlegerstimmung immer stärker ein. Die Schweizer Börse präsentiert sich daher am Mittwoch auf breiter Front schwächer. Nach wie vor machen die Marktteilnehmer den Handelsstreit der USA mit China und die Regierungskrise in Italien als Hauptschuldige aus. Zusätzlich genährt wird der Pessimismus von einer Reihe von Wirtschaftszahlen aus dem In- und Ausland.

Chinesische Offizielle hatten die optimistischen Kommentare von US-Präsident Donald Trump zur Lösung des Handelsstreits zwischen beiden Ländern vom Vortag wieder in Frage gestellt. Dies habe den aufkommenden Optimismus der Händler wieder abgekühlt, ist zu hören. Da im laufenden Tag keine wichtigen US-Konjunkturzahlen veröffentlicht werden, zeige sich der Handel in ruhigen Bahnen. Im weiteren Tagesverlauf könnte dann die politische Entwicklung in Italien für neue Impulse sorgen. In dem Euroland wird eine Entscheidung des Staatspräsidenten über die neue Regierung erwartet.

Der Swiss Market Index (SMI) sinkt bis um 11.00 Uhr um 0,50 Prozent auf 9’737,39 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 0,57 Prozent auf 1’472,81 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,46 Prozent auf 11’863,46 Zähler. Von den 30 SLI-Werten notieren 25 schwächer und 4 fester. Vifor sind unverändert.

„Wir befinden uns ziemlich genau in der Mitte einer seit einiger Zeit bestehenden Handelsspanne zwischen 9’500 und 10’000 Punkten. Und es gibt vorläufig keinen Grund, warum wir diese verlassen sollten“, sagt ein Händler. „Nachdem wir gestern etwas zulegen konnten, dürften wir heute etwas leichter schliessen“, so der Händler weiter.

Den stärksten Rückgang bei den SLI-Werten verzeichnen die Aktien von AMS (-2,7%). Händler verweisen auf die „China-Sorgen“ und die geplante Übernahme des deutschen Beleuchtungskonzerns Osram und die damit verbundene drohende Kapitalerhöhung zu deren Finanzierung.

Die Aktien von Lonza (-1,8%) werden laut Händlern von Gewinnmitnahmen belastet. „Lonza ist die Aktie mit der besten Perfomance im SMI – wenigstens war sie es bis gestern.“ Ab heute steht der Lebensmittelmulti Nestle (+0,1%) an der Spitze. Beide Aktien haben seit Jahresanfang mehr als 35 Prozent gewonnen und damit auch den Gesamtmarkt deutlich hinter sich gelassen.

Gewinnmitnahmen werden auch bei den Aktien von Temenos (-1,6%), Logitech (-1,3%) und Richemont (-1,2%) ins Feld geführt.

Dagegen setzen Alcon (+1,0%) den Aufwärtstrend fort. Händler erwähnen den jüngst veröffentlichten Zwischenbericht. Die Käufe stammten überwiegend aus dem Ausland, heisst es am Markt. Gesucht sind auch Sonova und Nestle (+0,3%), der neben ihrer erstklassigen Aufstellung auch M&A-Fantasie zugutekomme.

Am breiteren Markt fallen die Aktien von Emmi mit einem Minus von 6,7 Prozent auf. Der Milchverarbeiter hat im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient und die Erwartungen von Analysten verfehlt. Für das Gesamtjahr wird zwar die Gewinnprognose bestätigt, aber das Umsatzziel leicht nach unten angepasst.

Die Aktien von Baloise (-1,9%) stehen trotz eines Gewinnsprungs im Halbjahr unter Druck. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen nach einem sehr guten Ergebnis. Unter Gewinnmitnahmen litten auch andere Versicherer wie Swiss Re und Zurich (je -0,8%) sowie Swiss Life (-0,4%). Der als dividendenstark geltende Sektor habe sich zuletzt gut entwickelt.

Dagegen deckten sich manche Anleger mit Aktien aus dem Nebenwertebereich ein, die aufgrund der eingetrübten Konjunkturaussichten kursmässig stark gelitten hätten und nun mit einem Kursgewinn-Verhältnis von 10 Mal oder weniger günstig bewertet seien. Dazu zählten Aktien wie Feintool (+5,5%), Phoenix Mecano (+3,3%) oder die Börsenneulinge Sensirion (+2,1%), Medartis (+2,0%) und Klingelnberg (+2,0%). (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktuelle SMI-Entwicklung bei Google