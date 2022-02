CH-Eröffnung: Kraftlose Gegenbewegung – Ukraine-Krise im Fokus

Zürich – Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag im frühen Handel etwas fester. Neue Hoffnung auf eine Entspannung in der Ukraine-Krise gibt laut Händlern den Kursen ein wenig Auftrieb. Gestützt wird die Bewegung von anziehenden US-Aktien-Futures. Diese drehten ins Plus, als es am Morgen hiess, dass sich US-Aussenminister Anthony Blinken und der russische Aussenminister Sergej Lawrow kommende Woche treffen wollen. Damit gewännen die Anleger jedoch lediglich etwas Zeit, die Lust an neuen Aktienkäufen sei den meisten trotzdem vergangen, von kurzfristigen Positionen mal abgesehen, heisst es in einem Kommentar von CMC Markets. Das Hin und Her, das politische Börsen ausmacht, dürfte somit noch eine Weile anhalten.

Händler sprechen daher von einer kraftlosen Gegenbewegung. «Es ist schwer vorstellbar, dass die Anleger vor dem langen Wochenende in den USA in grossem Stil neue Risikopositionen eingehen», sagte ein Marktexperte. In den USA bleiben die Börsen am Montag wegen des «Georg Washington Birthday»-Feiertags geschlossen. Zudem hielten auch die Zinssorgen an. Daher dürften die Anleger den Auftritten von US-Notenbankern im Laufe des Tages und Konjunkturdaten aus den USA Beachtung schenken. Eventuell verleihe der kleine Eurex-Verfall den Märkten noch Impulse, heisst es weiter.

Der SMI notiert um 09.12 Uhr um 0,30 Prozent höher auf 12’111,38 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,20 Prozent auf 1933,82 Zähler, während der breite SPI um 0,23 Prozent auf 15’308,17 steigt.

Im Fokus der Anleger stehen die Aktien von Sika (-1,0%). Der Bauchemiekonzern hat seine Jahreszahlen veröffentlicht. Das Unternehmen hat den Rekordgewinn aus dem Vorjahr wieder überboten und erwartet für das laufende Jahr wieder deutlich mehr Umsatz und einen EBIT, der überproportional dazu steigen soll. Allerdings stuft die UBS die Dividendenerhöhung als leicht unter den Erwartungen ein.

Mit Lonza (-0,9%), Sonova (-0,7%) und Partners Group (-0,2%) geben weitere Aktien nach, die nach dem starken Vorjahr seit längerem unter Gewinnmitnahmen leiden. Schindler (-0,1%) setzen die Abwärtsbewegung fort, die nach der Zahlenvorlage verstärkt eingesetzt hatte.

Auf der anderen Seite legen Adecco (+1,0%) und die als defensiv geltenden Straumann (+1,1%), Nestlé (+1,0%) und Novartis (+0,6%) zu. Während Straumann die Erholungsbewegung fortführt, profitieren Nestlé von dem am Vortag vorgelegten guten Jahresabschluss. Bei Novartis helfen laut Händlern positive Produktmeldungen.

Auf den hinteren Rängen gewinnen Sulzer (+0,5%). Der Industriekonzern Sulzer hat im Geschäftsjahr 2021 mehr Bestellungen erhalten und den Gewinn deutlich gesteigert. Damit hat Sulzer die Erwartungen der Analysten in etwa erreicht.

Dätwyler (-1,6%) stehen nach Zahlenvorlage hingegen auf den Verkaufslisten. (awp/mc/pg)

