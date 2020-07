CH-Eröffnung: Krisen- und Virus-Sorgen belasten – Swatch im Plus

Zürich – Die Schweizer Börse tendiert am Dienstag belastet von den negativen Vorgaben aus Asien und den USA auf breiter Front schwächer. Händler verweisen auf die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China und die steigenden Covid-19-Infektionszahlen in den USA, die etwa in Kalifornien wieder zu Einschränkungen geführt haben. So sollen etwa Bars, Restaurants, Kinos und Museen wieder geschlossen werden. Dies dürfte die Kauflust der Anleger merklich dämpfen, heisst es am Markt.

Zudem geht in den USA mit den Ergebnissen der Banken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo die Bilanzsaison so richtig los. Da auch einige wichtige Konjunkturzahlen aus Europa und den USA veröffentlicht werden, dürften die Anleger wohl zu einer vorsichtigeren Haltung übergehen. Auf dem Programm stehen etwa der deutsche ZEW-Index und die US-Konsumentenpreise.

Der SMI notiert gegen 09.20 Uhr um 1,44 Prozent tiefer bei 10’152,89 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 1,44 Prozent auf 1’532,84 und der breite SPI 1,43 Prozent auf 12’575,55 Zähler. Bis auf Swatch geben sämtliche SLI-Titel nach.

Im Fokus steht Swatch (+1,7%). Der Uhrenkonzern hat im ersten Halbjahr wegen der Corona-Krise zwar tiefrote Zahlen geschrieben. Swatch erwartet aber eine starke Erholung in der zweiten Jahreshälfte. So soll das Gesamtjahr wieder einen positiven EBIT bringen.

Die Aktien von Rivale Richemont (-0,9%) geben dagegen nach. Richemont wird am Donnerstag über den Geschäftsgang informieren. Analysten gehen ebenfalls von einem deutlichen Umsatzrückgang aus.

Starke Einbussen unter den SLI-Werten verzeichnen Partners Group (-2,6%). Der auf alternative Anlagen spezialisierte Asset Manager hat die verwalteten Vermögen im ersten Halbjahr trotz Coronakrise gesteigert, aber deutlich weniger stark als üblicherweise. Zudem fällt die Prognose für das Gesamtjahr wegen der Covid-19-Pandemie tiefer aus.

Unter Gewinnmitnahmen leiden Logitech (-3,9%). Händler verwiesen auf die US-Technologiebörse, die am Vortag nach einem neuen Rekord wegen Gewinnmitnahmen deutlich nachgegeben hat.

Deutlich tiefer sind auch Vifor (-3,3%) und Sonova (-2,2%).

Gut schlagen sich die Anteile der Grossbank CS (-0,02%), Swisscom (-0,5%) und die Versicherer Swiss Re (-0,6%) und Swiss Life (-0,7%).

Dagegen leiden die defensiven Schwergewichte unter Abgaben. Die Genussscheine von Roche büssen trotz guter Nachrichten 2,1 Prozent ein. Auch Nestlé (-1,1%) und Novartis (-1,8%) sind nicht gefragt. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google