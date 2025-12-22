CH-Eröffnung: Leicht schwächer – Pharmawerte im Fokus

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Handel am Montag etwas schwächer. Viele Anleger seien in der durch die Weihnachtsfeiertage verkürzten Woche nicht mehr anwesend, heisst es am Markt. «Und die, die noch hier sind, halten sich eher zurück», meint ein Händler. Dadurch bröckelten die Kurse eher ein wenig ab. Ab Mittwoch bleibt die Schweizer Börse geschlossen. In der kommenden, der letzten Woche im alten Jahr, ist die Börse ebenfalls nur am Montag und Dienstag geöffnet.

Und auch die wenigen Spezialsituationen belebten das Geschäft kaum. So haben sich Novartis und Roche mit der US-Regierung über tiefere Medikamentenpreise in den USA geeinigt. Und heute ist der erste Handelstag der kürzlich fusionierten Versicherungsgesellschaft Helvetia Baloise als Mitglied des SLI. Sie ersetzen die Aktien von Swatch, die nun Mitglied des SMIM sind. Andere kursbewegende Impulse seien zudem nicht auszumachen.

Der SMI verliert gegen 9.20 Uhr 0,24 Prozent auf 13’139,77 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ermässigt sich um 0,10 Prozent auf 2128,79 und der breite SPI um 0,23 Prozent auf 18’046,06 Zähler. Im SLI halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage.

Schwächer sind die Pharmatitel Novartis (-0,4%) und Roche GS (-1,1%). Dabei fällt eine monatelange Unsicherheit von den beiden Werten ab. Beide Konzerne haben sich zusammen mit anderen Branchenvertretern mit der US-Regierung auf tiefere Medikamentenpreise geeinigt. Sowohl Roche als auch Novartis halten auf Anfrage von AWP an ihrer Guidance fest.

Mit Straumann (-1,1%), Lonza (-0,3%), Lindt & Sprüngli PS (-0,8%), Swisscom (-0,6%), Nestlé (-0,4%) und Givaudan (-0,4%) stehen weitere defensive Werte im Angebot.

Auch die Versicherer Swiss Life (-0,3%) und Zurich (-0,2%) sowie SLI-Neuzugang Helvetia Baloise (-0,3%) sind etwas leichter.

Die Aktien von Swatch (+0,2%), die von Helvetia Baloise in den SMIM «abgestiegen» sind, werden dagegen fester gehandelt. «Der Wechsel in den SMIM wirkt sich nicht selten positiv auf den Kurs aus», meint ein Händler.

Gefragt sind auch andere zyklische Werte wie VAT, Amrize, Sika, Geberit und Schindler PS, die um bis zu 1,1 Prozent hinzugewinnen. (awp/mc/pg)

