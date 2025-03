CH-Verlauf: Unsicherheit sorgt für Kursrücksetzer

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Die Unsicherheit sei zurück im Markt, heisst es von Händlern. Anleger seien verstärkt zu Gewinnmitnahmen bereit und hätten den Finger entsprechend nah am Verkaufsknopf. Sorgen um den Zustand der US-Konjunktur zeigten sich langsam aber sicher in den Stimmungsindikatoren. Zudem mache es die erratische Politik von Donald Trump für die Zentralbanken aber auch für Unternehmen nicht einfacher.

Darüber hinaus nähere sich das Quartal dem Ende, die ab April in Kraft tretenden US-Zölle rückten näher und am Horizont tauche bereits die Frage nach dem «Sell in May and go away» auf. «Alles in allem ist es derzeit einfach kein Umfeld, in dem Anleger sich an grössere Neupositionierungen wagen», so ein Börsianer. Am Nachmittag richtet sich dann der Blick auf die USA und die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter. Diese liefern nicht nur Hinweise auf die Ausgabenfreude der privaten Haushalte sondern auch über die Investitionsbereitschaft der Unternehmen.

Der Leitindex SMI fällt gegen 10.50 Uhr um 0,58 Prozent auf 12’938,14 Punkte und entfernt sich damit deutlicher von der psychologisch wichtigen Marke von 13’000 Zählern. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gibt um 0,56 Prozent auf 2098,59 Punkte nach und der breite SPI um 0,57 Prozent auf 17’140,21 Punkte. Innerhalb des SLI weisen gut zwei Drittel der Werte negative Vorzeichen auf.

Am Indexende verlieren Sandoz (-3,5%) ohne harte Nachrichten an Boden. Auch die leichte Kurszielerhöhung von RBC stützt nicht. Generell ist der Pharma- und Gesundheitssektor auf der Verliererseite. So geben auch die beiden Schwergewichte Novartis (-1,5%) und Roche (GS -1,1%) nach, Straumann (-1,5%), Sonova (-0,6%) und Lonza (-1,0%) liegen ebenfalls im Angebot.

Währenddessen halten sich VAT (+1,1%) an der Indexspitze. Hier stützen die Gewinne an der US-Techbörse Nasdaq. Adecco (+0,7%) zählen ebenfalls zu den wenigen etwas deutlicheren Gewinnern, während Kühne+Nagel (+0,5%) nach den Vortagesverlusten im Zuge des Kapitalmarkttages eine Stabilisierung versuchen. Der Logistiker hatte seine Mittelfristziele gekürzt.

Auch Titel aus dem Versicherungssektor wie Zurich (+0,2%) oder Swiss Life (+0,3%) sind an solch unsicheren Tagen auch dank ihrer hohen Dividendenrenditen gefragt.

Aktien der UBS (-0,1%) finden sich mittlerweile knapp im roten Bereich. Laut Medienberichten habe die Grossbank angeboten, den Anteil des riskanten Investmentbankings auf rund 30 Prozent des Gesamtgeschäfts zu begrenzen. Mit diesen Zugeständnissen will die UBS deutlich strengere Kapitalvorgaben abwenden.

Hingegen werden bei Julius Bär (-0,9%) die jüngst klaren Gewinne verdaut. Am Morgen wurde bekannt, dass Pzena Investment Management mit einem Stimmenanteil von etwas mehr als 3 Prozent bei der Privatbank eingestiegen ist.

In der zweiten Reihe sacken GAM (-11,2%) nach Jahreszahlen ab. Der Asset-Manager GAM ist im vergangenen Geschäftsjahr in der Verlustzone geblieben und erwartet erst für 2026 die Rückkehr in die Gewinnzone.

Derweil halten sich die Aktien der Vaudoise (unv.) stabil. Der Versicherer legte beim Gewinn zu und die Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten. Auch der Blick in die Zukunft ist soweit positiv.

Börsenneuling Bioversys (+0,3%) sieht sich mit seinen Forschungsprojekten auf Kurs und ist zudem bis 2028 finanziert. Die Analysten von Stifel halten mit Blick auf die Pipeline an ihrer Einstufung «Buy» fest.

Indes verlieren Medacta (-1,5%) trotz einiger positiver Analystenkommentare in Reaktion auf die Zahlen am Dienstag. Allerdings waren die Titel sowohl gestern als auch besonders Anfang Februar stark gestiegen und seit Jahresbeginn stehen Gewinne von rund 25 Prozent auf der Uhr. (awp/mc/pg)

