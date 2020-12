CH-Eröffnung: Leichte Gegenbewegung zu Vortagesverlusten

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit leicht höheren Kursen eröffnet. Händler sprechen nach den relativ deutlichen Abgaben am Vortag (SMI -0,9%) von einer vor allem technischen Gegenbewegung, die im Laufe des Tages aber schnell wieder abflachen könnte. Aufgrund fehlender wichtiger Unternehmensnews sei wohl ein eher ruhiger Wochenschluss zu erwarten, so Händler. Grundsätzlich sei die Stimmung eigentlich weiterhin nicht schlecht für die Aktienmärkte, zumal es an Alternativen weiterhin mangle.

Allerdings sei nach der starken ersten November-Hälfte die Luft etwas draussen, so dass das übliche Weihnachtsrally dieses Jahr für einmal ausbleiben könnte. „Anlegerinnen und Anlegern gehen derzeit die Argumente aus, um weiterhin im Risk-on Modus zu bleiben“, meinte jedenfalls ein Händler dazu. Vor allem im Hinblick auf die Corona-Situation seien viele Marktteilnehmer weiterhin vorsichtig. Zwar seien die Erfolge in Bezug auf Impfstoffe beeindruckend, aber wie schnell Dosen in genügend hoher Zahl vorhanden seien, sei noch nicht so richtig abzuschätzen.

Der Swiss Market Index (SMI) als wichtigster Schweizer Aktienindex gewinnt um 9.15 Uhr 0,36 Prozent auf 10’379,42 Punkte. Auf diesem Niveau ergibt sich auf Wochensicht ein Minus von etwas mehr als einem Prozent. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, avanciert 0,23 Prozent auf 1’632,21 Zähler und der umfassende SPI um 0,26 Prozent auf 12’896,38 Punkte. Bei den 30 Blue Chips legen 15 Titel zu, 13 verlieren an Terrain und zwei (Clariant, Lonza) stehen unverändert.

Allzu gross gehen die Kurse nicht auseinander. Spitzenreiter sind Nestlé mit einem Plus von 1,4 Prozent und damit hauptverantwortlich für das Plus im SMI. Die Titel waren am Vortag erstmals seit Mai unter die Marke von 100 Franken gefallen und seien entsprechend auch technisch wieder gesucht, heisst es im Markt.

Gut gefragt sind ausserdem Alcon (+1,4%), Logitech (+0,8%) und LafargeHolcim (+0,7%), ohne dass dazu allerdings fundamentale News vorhanden wären. UBS (+0,2%) bewegen sich in etwa mit dem Durchschnitt. Die grösste Schweizer Bank hat die Ablösung ihres Schweiz-Chefs Axel Lehmann durch die derzeitige COO Sabine Keller-Busse vermeldet. Nach den jüngsten diesbezüglichen Spekulationen kommt der Schritt allerdings nicht ganz überraschend.

Am Schluss der Tabelle sind Titel aus verschiedenen Branchen zu finden, wie Julius Bär (-0,4%), Zurich (-0,4%) oder Schindler (-0,3%).

Auch im breiten Markt halten sich die Bewegungen in Grenzen. Top sind Medartis (+4,2%), Achiko (+4,1%) oder Aryzta (+2,5%), nach hinten gereicht werden u.a. Wisekey (-3,2%), Leclanché (-3,1%) oder Obseva (-2,1%). (awp/mc/pg)

