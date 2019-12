CH-Verlauf: Gehaltene Kurse in ruhigem Markt

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag bei mehrheitlich geringen Kursausschlägen wenig verändert. Händler beschreiben das Geschäft als nicht sehr aktiv. Die Umsätze seien zwar weiterhin leicht überdurchschnittlich. Dies liege aber vor allem am „Hexensabbat“ vom Freitag. Dann verfallen an der Eurex Optionen und Futures auf Aktien und Indizes. Dabei kann es jeweils bereits im Vorfeld zu grösseren Umsätzen und Kursausschlägen kommen. Vereinzelt sorgen laut Händlern auch Gewinnmitnahmen für Kursbewegungen.

Abgesehen vom Verfall, der bisher den Markt eher zu stützen scheint, könnten am Nachmittag noch US-Konjunkturzahlen das Geschehen beeinflussen, heisst es am Markt. Veröffentlicht werden das Konjunkturbarometer der Notenbank von Philadelphia und die US-Frühindikatoren. Dagegen dürfte die Zinsentscheidung der Bank of England keinen grossen Einfluss auf die Kurse haben, sagt ein Händler. Eine Zinsänderung wird ausgeschlossen.

Der SMI steht um 11.00 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 10’572,11 Punkten. Der 30 Werte umfassende SLI sinkt um 0,02 Prozent auf 1’629,06 und der breit gefasste SPI steigt dagegen um 0,08 Prozent auf 12’759,09 Punkte. Bei den 30 wichtigsten Titeln halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage. Bis auf wenige Ausnahmen halten sich die Kursausschläge mit rund einem halben Prozent in Grenzen.

Den stärksten Abschlag verbucht Swatch (-1,3%). Deutlich gesunkene Uhrenexporte und ein faktischer Lieferstopp von Uhrwerken an Dritte belasten laut Händlern den Titel. Auch Rivale Richemont (-0,9%) büsst in diesem Umfeld an Terrain ein. Im November ist die Ausfuhr von Zeitmessern nominal um 3,5 Prozent gefallen.

Zudem ist die Swatch-Tochter ETA faktisch von einem Lieferstopp betroffen. ETA darf zwar weiterhin kleine und mittlere Konkurrenten mit Uhrwerken beliefern. Da der Entscheid aber so spät im Jahr erfolgt ist, kommt dies einem Lieferstopp gleich, weil laut Angaben von Konzernchef Hayek die Vorlaufzeit für einen Auftrag bei neun bis zwölf Monaten liege und die ETA 2019 angesichts der ungewissen Situation keine Bestellungen entgegengenommen hat. Nach Ansicht der Marktexperten wiegen der Uhrenexporte aber schwerer als diese Weko-Entscheidung.

Erneut unter Druck stehen ausserdem Schindler PS (-1,0%) und Namen (-1,0%). Wieder hat ein Firmeninsider Titel abgestossen. Nach dem kürzlich erfolgten Verkauf von 43’330 Partizipationsscheinen im Wert von 10,9 Millionen wurden nun noch 25’635 Namenaktien im Wert von 6,1 Millionen Franken abgestossen. Bei dem Verkäufer dürfte es sich um den Firmenpatron, früheren Konzernchef und heutigen Verwaltungsrat Alfred N. Schindler handeln, heisst es am Markt.

Logitech verlieren nach der Ratingsenkung auf „Neutral“ von „Buy“ durch die UBS 0,6 Prozent.

Bei den Banken verlieren CS 0,3 Prozent, UBS 0,7 Prozent und Julius Bär steigen um 0,3 Prozent.

Marktschwergewicht Nestlé (+0,1%) und die Pharmariesen Novartis (+0,6%) und Roche (+0,8%) legen zu, was auch den SMI in die Gewinnzone gehievt hat.

Auf der anderen Seite sind die Aktien von Clariant (+2,1%) gefragt. Der Chemiekonzern will nach dem Verkauf des Masterbatches-Geschäfts für 1,6 Milliarden Dollar die Aktionäre mit einer Sonderausschüttung von zwei Franken je Aktie bedenken.

Auch Alcon (+0,5%), Geberit (+0,4%) und Partners Group (+0,3%) legen zu.

Am breiten Markt büssen die Anteile von Kudelski (-1,5%) an Terrain ein. Die Technologiefirma hat eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Zuletzt hatten schon Meyer Burger (-1,1%), Schlatter (nicht geh.) und Inficon (unver.) vor einem Ertragsrückgang gewarnt.

Gefragt sind Perrot Duval (+5,0%). Die auf Industrieunternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft hat für das erste Semester 2019/20 einen kleinen Verlust ausgewiesen. Aus der schwarzen Null im Vorjahr ist damit bei etwas geringerem Umsatz wieder eine rote geworden. Dass die Aktie dennoch anzieht, dürfte laut Händlern der Tatsache geschuldet sein, dass der Handel in dem Titel illiquid ist. (awp/mc/ps)

