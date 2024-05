CH-Eröffnung: Leichte Verluste – Warten auf Nvidia und Fed-Protokoll

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Am Markt herrscht angesichts der am Abend anstehenden Zahlen von Nvidia sowie dem jüngsten Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed eine gespannte Zurückhaltung.

Nach den kräftigen Gewinnen hätten die Märkte nun etwas an Schwung verloren, ordnet ein Händler die Stimmung ein. Zudem blieben die grundlegenden Risiken mit Blick auf die Zinswende in den USA bestehen. Die Zahlen von Nvidia und das Fed-Protokoll könnten dann am Abend für einen gewissen Wirbel sorgen.

Der Leitindex SMI notiert um 09.15 Uhr mit 11’979,70 Punkten (-0,18%) leicht im Minus und wieder knapp unter der Marke von 12’000 Zählern. Der 30 Titel umfassende SLI gibt um 0,12 Prozent auf 1952,81 Punkte nach und der breit gefasste SPI um 0,17 Prozent auf 15’969,41 Zähler. Im SLI stehen sich 19 Verlierer und 10 Gewinner gegenüber, Schindler sind unverändert.

Schlusslicht sind die Aktien von Swiss Life (-1,8%) nach Eckdaten zum ersten Quartal. Der Zwischenbericht wird als «durchwachsen» eingestuft, teilweise wurden Schätzungen wie beim Neugeldzufluss klar verfehlt.

Auch Roche (GS -0,3%) können sich den Gewinnmitnahmen nicht entziehen, obwohl der Pharmakonzern von der FDA den Status «Breakthrough Device Designation» für einen Bluttest erhalten hat. Alcon (+2,0%) erhalten Unterstützung von einer positiven UBS-Studie.

In der zweiten Reihe steigen Ypsomed (+6,8%) nach Jahreszahlen und Comet (+2,9%) nach einer ZKB-Hochstufung deutlich. (awp/mc/pg)

