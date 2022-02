CH-Eröffnung: Mit höheren Kursen in die neue Woche

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Montag im frühen Geschäft Gewinne auf breiter Front. Nach dem die vergangene Woche trotz zwei schwachen Börsentagen zum Schluss zum ersten Mal in diesem Jahr ein positiver Wochensaldo resultiert hatte, setzt sich damit zumindest in der Eröffnungsphase der Stabilisierungstrend fort. Die anhaltenden Spannungen in der Ukraine-Krise sowie schwache Daten aus der deutschen Industrie sorgen allerdings für eine anhaltend vorsichtige Stimmung unter den Investoren.

Zudem stehen die Märkte zu Wochenbeginn weiterhin im Spannungsfeld der uneinheitlichen Vorgaben aus den USA, wo starke Zahlen von Amazon insbesondere die Techwerte gestützt hatten. Den Dow Jones hingegen drückte ein unerwartet starker Arbeitsmarktbericht ins Minus. Diese Daten dürften den Entscheid der US-Notenbank (Fed) unterstützen, mit ihrem Zinserhöhungszyklus bereits im März zu beginnen, erklärten Strategen. Die Marktteilnehmer scheinen sich zu Beginn der neuen Woche zumindest einig, dass die Volatilität an den Aktienmärkten angesichts der Aussichten auf eine straffere Geldpolitik verschiedener Notenbanken erhöht bleiben dürfte.

Der SMI notiert um 09.10 Uhr 0,33 Prozent höher bei 12’180,27 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 0,37 Prozent auf 1945,22 Punkte zu und der breite SPI 0,32 Prozent auf 15’421,13 Punkte. Von den 30 SLI-Titeln rücken 22 vor und 8 geben nach.

Die grössten Gewinne verzeichnen derzeit Credit Suisse (+1,7%). Die Titel profitierten wie andere Finanztitel von den sich abzeichnenden Zinserhöhungen, heisst es im Handel. Dass sich die Bank ab heute vor dem Bundesstrafgericht für ihre Beziehungen zu einem kriminellen bulgarischen Netzwerk verantworten muss, fällt ebenso wenig ins Gewicht wie Vorwürfe der japanischen Investmentgruppe Softbank im Streit um Greensill-Schulden. Am kommende Donnerstag wird die CS das Jahresergebnis vorlegen.

Vom Trend hin zu Finanztiteln werden auch Julius Bär, Swiss Re oder Zurich (je +1,1%) gestützt. JP Morgan hat die Abdeckung der beiden letztgenannten mit «Neutral» (Swiss Re) bzw. «Outperform» (Zurich) wieder aufgenommen.

Bei Swatch (-0,4%) hilft eine Kurszielerhöhung durch die Royal Bank of Canada Auftrieb wenig, da das Institut die Einstufung auf «Underperform» belassen hat.

Im breiten Markt erhalten dagegen Clariant (+3,3%) von einer Aufstufung auf «Buy» durch Jefferies Unterstützung, während Flughafen Zürich (-2,1%) von einer Rückstufung auf «Underweight» von Morgan Stanley zurückgebunden werden. (awp/mc/pg)

