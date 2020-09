CH-Eröffnung: Nestlé führt kleine Erholung an

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt reagiert zu Wochenschluss – angeführt von starken Nestlé-Aktien – mit einer zaghaften Gegenbewegung auf die jüngsten Abgaben. Er folgt damit den verhalten freundlichen Vorgaben aus Übersee und Fernost. Wieder aufkeimende Hoffnung auf weitere US-Konjunkturhilfen locke die Anleger an, sagen Händler. Zuletzt scheinen Demokraten und Republikaner beim Thema Coronahilfen wieder gesprächsbereit.

Viele Marktteilnehmer blieben jedoch skeptisch. Denn die belastenden Faktoren wie die steigende Zahl von Corona-Infektionen in vielen Ländern sowie die Unsicherheit wegen der US-Präsidentschaftswahlen stünden weiter im Raum. Hoffnungsvolle Nachrichten gab es von der Medikamentenfront. Novovax will mit seinem Covid-19-Impfstoff in die Phase 3 starten, wenn es grünes Licht von der Aufsichtsbehörde gibt.

Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,18 Prozent auf 10’230,20 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,09 Prozent auf 1’541,30 und der breite SPI um 0,21 Prozent auf 12’728,44 Punkte.

Nestlé (+1,0%) profitieren von einer Hochstufung durch HSBC auf „Buy“, das auch mit einem deutlich höheren Kursziel versehen wurde. Die Nestlé-Aktien wiegen die Gewinnmitnahmen in Novartis (-0,5%) auf, während Roche um 0,2 Prozent steigen.

Die höhere Zuversicht kommt auch in Gewinnen zyklischer Aktien wie LafargeHolcim (+0,9%) und ABB (+0,4%) zum Ausdruck sowie in Finanztiteln wie Credit Suisse (+0,4%). Logitech fallen am anderen Ende um 1,3 Prozent.

Julius Bär (-0,6%) hinken hinterher. Die Bank muss laut Bundesgericht in einem Fall von verschollenen DDR-Vermögen nun definitiv 150 Millionen Franken zahlen. Der Betrag ist durch Rückstellungen gedeckt. Das Geld wollen sich die Bären von der UBS (+0,1%) zurückholen.

In den hinteren Reihen schwenken die Papiere des Flughafens Zürich mit plus 1,0 Prozent auf Erholungskurs. Die Papiere von reisenahen Dienstleistern hatten zuletzt stark unter neuen Corona-Beschränkungen gelitten. es ist aber auch ein „Tag der kleinen Aktien“: The Native gewinnen 15,9, Kuros 5,0 und Blackstone 4,4 Prozent. (awp/mc/pg)

