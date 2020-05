CH-Eröffnung: Pharmakonzerne bremsen den SMI erneut aus

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt bleibt im freundlichen Modus. Zum Wochenschluss startet der Leitindex SMI denn auch mit erneuten Gewinnen in den Handel und ist damit auf gutem Weg, auch diese Woche mit einem leichten Plus zu beenden. Anschub erhält er dabei auch von den Börsen in Übersee. Sowohl die Wall Street als auch die meisten asiatischen Märkte ziehen an.

Laut Händlern sorgen die Nachrichten über die US-chinesischen Handelsgespräche für Erleichterung, vor allem, nachdem US-Präsident Donald Trump zuletzt gedroht hatte. „Ein Handelskrieg wäre in der aktuellen Situation das letzte, was die Weltwirtschaft gebrauchen könnte.“ Bis zum Nachmittag sei es allerdings durchaus möglich, dass Investoren dem Markt eher von der Seitenlinie aus zuschauen. Dann werden in den USA die Arbeitsmarktdaten für April veröffentlich. Die Frage sei, ob die als scheusslich erwarteten Zahlen die aktuelle Stimmung belasten würden, fasst es ein Händler zusammen.

Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,56 Prozent hinzu auf 9’671,67 Punkte. Der SLI, in dem die wichtigsten 30 Werte enthalten sind, steigt um 0,78 Prozent auf 1’416,28 und der breite SPI um 0,49 Prozent auf 12’028,85 Punkte. Alle 30 SLI-Titel legen zu.

Wie bereits am Vortag sind es erneut die beiden Pharmaschwergewichte Roche (+0,1%) und Novartis (+0,2%), die mit unterdurchschnittlichen Kursgewinnen den Markt ausbremsen. Nestlé (+0,4%) können auch nicht ganz Schritt halten.

An der Index-Spitze sind derweil Zykliker wie Schindler, Geberit und LafargeHolcim zu finden, die allesamt 1,8 Prozent hinzugewinnen. Geberit erhalten durch ein neu ausgesprochene Kaufempfehlung von KeplerCheuvreux zusätzliche Unterstützung.

In den hinteren Reihen stechen Meyer Burger mit -10 Prozent hervor. Bei dem Solarzulieferer kommt ein Grossauftrag im Bereich „Heterojunction“ nun doch nicht zustande. (awp/mc/pg)

