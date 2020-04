CH-Verlauf: Hoffnung sorgt für versöhnlichen Wochenschluss

Zürich -Zum Wochenschluss setzen sich Hoffnungsschimmer an der Börse durch und verhelfen den Märkten europaweit zu einem freundlichen Kursverlauf. Der SMI ist denn auch zunächst mit Aufschlägen von mehr als 2 Prozent gestartet. Mittlerweile sind die Gewinne zwar etwas geschmolzen, für eine positive Wochenbilanz reicht es aber allemal.

Die Aussicht auf ein schrittweises Ende des Lockdowns in vielen Ländern hellt die Stimmung merklich auf. Vor allem die phasenweise Wiederbelebung der US-Wirtschaft hat dabei Signalwirkung. Präsident Donald Trump sieht die baldige Wiedereröffnung der Wirtschaft als extrem wichtig an. Aber auch die Nachricht, dass der US-Konzern Gilead möglicherweise ein Mittel zur Behandlung von Corona-Patienten gefunden hat, sorge dafür, dass die Menschen langsam das Gefühl bekämen, die Kontrolle zurückzubekommen, heisst es. „Der Ausbruch scheint nicht zuletzt dank der vielen Massnahmen langsam wieder beherrschbar“, fasst es ein Marktteilnehmer zusammen.

Der SMI gewinnt gegen 11.10 Uhr 1,54 Prozent auf 9’585,38 Punkte hinzu. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, steigt um 1,77 Prozent auf 1’388,68 Zähler und der breit gefasste SPI um 1,40 Prozent auf 11’767,40 Zähler. Nachdem im frühen Handel noch alle 30 SLI-Titel hinzugewonnen hatten, stehen nun 26 Gewinnern vier Verlierer gegenüber.

Die ohnehin volatilen AMS-Aktien werden ihrem Ruf mit einem Kursplus von 9,8 Prozent gerecht. Schon am Donnerstag hatten sie sich mit dem Markt gut gehalten, nachdem sie zur Wochenmitte noch deutlich unter die Räder gekommen waren. Als positiv wird auch gewertet, dass sich die Grossbanken HSBC und UBS von dem Aktienpaket trennen konnten, das ihnen im Zuge der AMS-Kapitalerhöhung zugefallen war.

Im breiten Markt stehen mit Inficon (+4,2%) und VAT (+3,5%) noch weitere Halbleiter-Unternehmen hoch in der Anleger-Gunst. Laut Händlern gab es zuletzt verschiedene Nachrichten aus der Branche, die Investoren etwas Hoffnung schöpfen lassen.

Mit Temenos, Adecco (je +6,0%) und LafargeHolcim (+3,3%) legen noch weitere Zykliker überdurchschnittlich zu. Beim Baustoff-Konzern LafargeHolcim sorgt eine neu ausgesprochene Kaufempfehlung für zusätzlichen Rückenwind.

Daneben wird bei Bank-Aktien zugegriffen, wie die Kursgewinne von Julius Bär, UBS und CS zeigen. Die Titel liegen mit Aufschlägen von bis zu 7,6 Prozent sehr gut im Rennen.

Die erhöhte Risikobereitschaft der Anleger macht sich auch am anderen Ende der Kurstafel bemerkbar. Vor allem eher defensiv gesehene Werte wie Swisscom (-0,9%), Givaudan (-0,4%) oder Alcon (-0,2%) fallen mit Kursverlusten auf.

Als etwas volatil erweisen sich die Aktien vom Lifescience-Konzern Lonza, die mittlerweile wieder bei +1,2 Prozent stehen, nachdem sie kurz zuvor ins Minus gefallen waren. Hier laden die Aussagen zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal zu Gewinnmitnahmen ein. Immerhin sind Lonza mit einem Plus von mehr als 15 Prozent seit Jahresbeginn der stärkste Wert unter den Blue Chips.

Dass der Schweizer Markt seinen europäischen Konkurrenten am heutigen Freitag etwas hinterherhinkt, liegt auch an den Schwergewichten Nestlé und Roche, die mit Kursaufschlägen zwischen 0,8 und 1,4 Prozent weniger stark als der Markt anziehen. Dabei hat Roche am Morgen noch weitere positive Nachrichten aus seiner Diagnostik-Sparte vermeldet. Bis Mai soll ein weiterer Test zur Bekämpfung der Corona-Pandemie lanciert werden.

Deutliche Kursbewegungen verzeichnen im breiten Markt noch die Aktien vom Flughafen Zürich (+5,5%), nachdem der Flughafenbetreiber seine Dividende gekappt hat. Auch der Mischkonzern Conzzeta fällt nach Aussagen zum ersten Quartal mit Gewinnen von 3,3 Prozent auf. (awp/mc/pg)

