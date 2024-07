CH-Eröffnung: Schwächer – Nestlé weiter unter Druck

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft erneut schwächer. Händler verweisen auf die negativen Vorgaben aus den USA, wo es am Vortag nach einem zwischenzeitlichen Stabilisierungsversuch bei den Technologiewerten weiter nach unten ging. Zunehmende Befürchtungen, dass es länger als erwartet dauern könnte, bis sich die hohen Investitionen der Tech-Giganten in Künstliche Intelligenz auszahlen, lösten Gewinnmitnahmen auf breiter Front aus.

Auch unerwartet starke US-Wachstumsdaten und Anzeichen, dass sich die Inflation weiter abkühlt, hätten den Markt nicht stützen können, sagten Händler. Am Nachmittag werden mit dem PCE-Deflator weitere Zahlen zur Entwicklung der Teuerung veröffentlicht, die die Kurse beeinflussen könnten. Bis dahin dürfte vor allem die Bilanzsaison die Anleger beschäftigen. Erneut haben wieder zahlreiche Unternehmen ihre Ergebnisse vorgelegt.

Der Leitindex SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,24 Prozent tiefer auf 12’076,49 Punkten. Der SLI, in dem die drei wichtigsten Werte enthalten sind, ermässigt sich um 0,17 Prozent auf 1958,28 und der breite SPI um 0,31 Prozent auf 16’033,45 Zähler. Im SLI geben 18 Titel nach und zwölf legen zu.

Unter Druck stehen Holcim (-2,8%). Der Zementkonzern hat im ersten Halbjahr weniger Umsatz erzielt, aber einen höheren Betriebsgewinn gemacht. Bei seinen Wachstumszielen für das Gesamtjahr 2024 tritt der weltgrösste Zementkonzern nun aber auf die Bremse. Nach der starken Performance 2023 und im laufenden Jahr komme es nun zu Gewinnmitnahmen, meint ein Händler.

Ebenfalls klar im Minus stehen Nestlé (-1,5%). Händler sprechen von Anschlussverkäufen an das Ergebnis vom Vortag. Dabei war das Schwergewicht um gut 5 Prozent eingebrochen. Einige Analysten haben die Zahlen sehr kritisch kommentiert.

Weiter unter Druck stehen zudem Straumann (-1,6%).

Dagegen setzen Lonza (+1,8%) und Roche (GS +1,0%) den Aufwärtstrend fort. Die beiden Anteile waren am Vortag nach den Halbjahresberichten bereits gefragt. Dazu kommen nun positive Analystenstudien.

Die Aktien von VAT (+0,2%) und Logitech (+0,1) stabilisierten sich nach den jüngsten Verlusten, sagt ein Händler. Auch bei Richemont (+0,7%) und Swatch (+0,5%) komme es zu einer Erholung.

Auf den hinteren Reihen fallen AMS Osram (+16%) auf. Der Halbleiterhersteller hat im zweiten Quartal wie erwartet etwas weniger Umsatz erzielt. Zwar wurden die Markterwartungen beim Umsatz nicht ganz erreicht, bei den anderen Finanzkennzahlen aber übertroffen. Der Fokus des Unternehmens liegt derzeit auf der laufenden Restrukturierung.

Dagegen werden die Aktien von Lem (-6,6%), Vontobel (-0,9%) und Forbo (-5,5%) nach Zahlen tiefer bewertet. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google