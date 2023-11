CH-Eröffnung: SMI bewegt sich weiter langsam aufwärts

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt setzt zur Wochenmitte seinen leichten Aufwärtskurs der vergangenen Tage fort. Es sei eine Mischung aus anhaltender Risikobereitschaft und eine gewisse Zurückhaltung vor den anstehenden Feiertagen in den USA zu beobachten, heisst es im Handel. Denn mit dem Thanksgiving-Feiertag in den USA am (morgigen) Donnerstag dürften sich dort viele Anleger auf ein verlängertes Wochenende vorbereiten.

Etwas Entspannung bieten derweil auch die Nachrichten aus Nahost. Israel und die Hamas haben sich auf eine Waffenruhe und einen Gefangenenaustausch geeinigt. Das Fed-Protokoll vom Vorabend hat hingegen allzu euphorische Anleger enttäuscht. Statt taubenhafter Signale habe sich eine Einigkeit bei den US-Notenbankern gezeigt, dass die US-Zinsen noch länger hoch bleiben müssen, heisst es in einem Kommentar. Im Tagesverlauf könnten die anstehenden US-Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten noch einmal Schwung in den Handel bringen.

Der Leitindex SMI gewinnt gegen 09.20 Uhr 0,30 Prozent auf 10’814,33 Punkte hinzu. Der 30 Titel umfassende SLI steigt um 0,26 Prozent auf 1712,24 Zähler und der breite SPI um 0,25 Prozent auf 14’190,44 Punkte. Im SLI gewinnen 21 hinzu und neun geben nach.

Mit einem Plus von 1,9 Prozent führen die Aktien der SIG Group das Gewinnerfeld an. Am Kapitalmarkttag hat der Hersteller von Verpackungslösungen seine mittelfristigen Ziele bestätigt.

Auch für Schindler PS und Alcon geht es um jeweils mehr als 1 Prozent aufwärts. Schindler profitieren von einer Hochstufung durch die HSBC.

Dagegen drückt eine Abstufung durch Morgan Stanley Givaudan (-1,1% auf 3238 Fr.) ans Ende der Kurstafel. Die Experten begründen die Abstufung auf «Underweight» mit wenig überzeugenden Wachstumsaussichten. Ihr gesenktes Kursziel lautet 2750 Franken.

In den hinteren Reihen stechen AMS Osram (-46%) hervor. Hier hat heute allerdings der Bezugsrechtehandel für die Kapitalerhöhung angefangen und der Titel wird entsprechend ohne die Rechte gehandelt. Wie der Sensorenhersteller vor zwei Tagen mitgeteilt hatte, werden über 724 Millionen neue Stammaktien geschaffen. Für jede bestehende AMS-Aktie erhalten die Aktionäre ein Bezugsrecht. Vier davon ermächtigen zum Bezug von 11 angebotenen Aktien zum Bezugspreis von 1,07 Franken. (awp/mc/pg)

