CH-Eröffnung: SMI eröffnet im Plus – Britische Notenbank stützt

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit klaren Avancen in den Handel gestartet, nachdem sich vorbörslich bestenfalls eine gehaltene Eröffnung abgezeichnet hatte. Händler begründeten die positive Überraschung mit der Bank of England, die kurz vor Börseneröffnung nach einem Notfalltreffen überraschend den Leitzins um 50 Basispunkte auf 0,25 Prozent gesenkt hatte. Die Bank gehe mit „gutem Beispiel“ voran, meinte ein Analyst mit Verweis auf die anstehende EZB-Sitzung. Dies habe die wegen des Coronavirus verunsicherten Gemüter vorerst beruhigt.

Die Europäische Zentralbank tagt am morgigen Donnerstag. Italiens Premier Giuseppe Conte soll schon einmal eine Neuauflage der legendären „Whatever it takes“-Rede des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi gefordert haben. Kommt die EZB dieser Forderung nach, hätte dies wohl Folgen auf den Frankenkurs und die Schweizerische Nationalbank könnte unter Umständen rasch reagieren.

Der SMI gewinnt um 9.15 Uhr 1,41 Prozent auf 9’325,75 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte umfasst, steigt um 1,35 Prozent auf 1’402,16 und der breite SPI um 1,21 Prozent auf 11’364,25 Zähler. Am Vortag hatte der Leitindex praktisch unverändert geschlossen, an den zwei vorangegangenen Handelstagen aber um mehr als 10 Prozent eingebüsst.

28 der 30 Blue Chips notieren im Plus. Am deutlichsten geht es mit Zyklikern wie Adecco (+3,0%) und ABB (+2,7%) aufwärts. Dahinter folgen die beiden Grossbanken CS und UBS mit Avancen von 2,6 rsp. 2,4 Prozent. Auch Zurich ziehen um mehr als 2 Prozent an.

Relativ deutlich ziehen auch weitere Finanztitel an, aber auch die defensiven Schwergewichte notieren zwischen 1,2 und 1,6 Prozent im Plus.

Verluste erleiden einzig Alcon (-0,3%) und vor allem AMS (-6,0%). Letztere leiden Händlern zufolge unter dem tiefen Bezugspreis für die Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Osram-Übernahme. Dieser sorge für rote Köpfe, heisst es. Bestehende Aktionäre müssten viel Geld in die Hand nehmen, um eine Verwässerung zu verhindern. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google