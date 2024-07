CH-Eröffnung: SMI freundlich – Warten auf US-Jobdaten

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag im frühen Geschäft gut gehalten. Mangels Impulsen aus den USA, wo die Börsen wegen des Unabhängigkeitsfeiertags geschlossen waren, und vor dem am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht rechneten die Händler nicht mit stärkeren Kursgewinnen. Vielmehr könnte die Anschlusskäufe rasch versiegen, heisst es weiter. Denn die Anleger dürften sich vor den US-Daten zurückhalten. Von diesen erhoffen sich die Marktteilnehmer Hinweise über die weitere Entwicklung der Geldpolitik. Für Aktien wären schwache Zahlen – wenn auch nicht zu schwache – nicht schlecht, heisst es in einem Kommentar von Swissquote.

Dagegen werde der Sieg der Labour-Partei bei der Parlamentswahl in Grossbritannien zur Kenntnis genommen, da er mehr oder weniger so erwartet worden sei. Auch die zweite Runde der französischen Wahlen am kommenden Wochenende hätten inzwischen etwas von ihrem Schrecken verloren. Laut Beobachtern dürfte nämlich keine der extremen Parteien die absolute Mehrheit erreichen.

Der Leitindex SMI notiert gegen um 9.15 Uhr um 0,17 Prozent höher auf 12’089,74 Punkten. Damit steuert der Leitindex auf eine positive Wochenbilanz zu. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückt um 0,13 Prozent auf 1964,14 und der breite SPI um 0,21 Prozent auf 16’106,14 Zähler vor. Im SLI halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage.

Fester sind Roche-Genussscheine (+0,9%), die sich von den Vortagesverlusten erholen. Der Pharmakonzern hat zudem in den USA die Zulassung für eine Einzeldosis-Fertigspritze mit seinem Augenmittel Vabysmo erhalten. Am Vortag hatte Roche mitgeteilt, dass der neuartige Wirkstoff Tiragolumab in einer Krebsstudie nicht die erhofften Ergebnisse gebracht habe. Dies liess den GS am Vortag um ein Prozent sinken.

Die beiden anderen Schwergewichte Nestlé und Novartis (+0,15) sind eine Spur höher. Straumann (+1,1%), SGS (+0,5%) und Partners Group (+0,55) legen ebenfalls zu.

Technologiewerte wie VAT (+0,9%) und AMS Osram (+4,9%) profitieren laut Händlern von den erfreulichen Aussichten von Samsung. Der koreanische Konzern erwartet dank der starken Nachfrage nach KI eine Vervielfachung des Quartalsgewinns.

Auf der anderen Seite geben Sonova (-1,5%), Kühne + Nagel (-0,8%) und Givaudan (-0,6%) nach.

Fester gehandelt werden die Aktien von Emmi (+1,3%). Der Milchverarbeiter will in Frankreich expandieren und die auf Premium-Patisserie spezialisierte Mademoiselle Desserts Gruppe mit einem Jahresumsatz von 420 Millionen Euro übernehmen. Finanziert werden soll der Deal über Fremdkapital sowie aus überschüssigen liquiden Mitteln. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

