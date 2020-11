CH-Eröffnung: SMI geht Puste aus

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch im frühen Handel um den Schlusskurs vom Vortag. Als generell stützend werden die Vorgaben aus den USA gesehen, wo der Dow Jones erstmals über der psychologisch wichtigen Marke von 30’000 Punkten geschlossen hatte. Gleichzeitig betonen Händler, dass die Finanzmärkte sich weiter im Spannungsfeld zwischen getrübten Konjunkturindikatoren und den Hoffnungen auf Massenimpfungen sowie der Erwartung reichlicher und anhaltender Unterstützung durch Geld- und Fiskalpolitik befinden.

Grundsätzlich bleibe die Stimmung an den Märkten aber gut, heisst es einstimmig von Marktteilnehmern. Nachdem der noch amtierenden US-Präsident Donald Trump den Sieg des Demokraten Joe Biden anerkannt hat, könne nun der geregelte Übergang der Regierungen stattfinden. Er rechne damit, dass die Flitterwochen zwischen der Biden-Regierung und den Finanzmärkten bis zur Amtseinführung im Januar anhalten könnten, meint ein Händler.

Der SMI tritt gegen 9.15 Uhr mit +0,04 Prozent auf 10’495,59 Punkte nahezu auf der Stelle. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, ist unverändert bei 1’653,44 Punkten und der umfassende SPI steigt um 0,09 Prozent auf 13’003,89 Punkte. Im SLI halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage.

Unter den grössten Gewinnern sind neben den Zyklikern Adecco (+1,0%) und Logitech (+0,8%) auch die Aktien vom Schwergewicht Novartis (+0,5%) zu finden. Der Pharmakonzern habe an seinem gestrigen Investorentag Optimismus verbreitet, heisst es von Analysten.

Mit Nachrichten rücken Nestlé (-0,3%) und Clariant (unverändert) ins Visier der Börsianer. Der Nahrungsmittelkonzern trennt sich von seinem Yinlu-Geschäft in China.

Derweil setzt der Chemiekonzern Clariant nochmals den Rotstift an und will weitere etwa 1’000 Stellen streichen. In einem ersten Kommentar begrüsst man bei Baader Helvea die Kosteneinsparungen zwar, betont aber, dass Clariant ein Übernahmekandidat bleibe.

Mit deutlichen Kursbewegungen fallen in den hinteren Reihen U-blox (+6,0%) auf, die am Investorentag über eine Geschäftsbelebung berichteten. (awp/mc/pg)

