CH-Eröffnung: SMI im Plus – Schnäppchenjäger greifen zu

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt setzt zum Wochenschluss zunächst zur Erholung nach den jüngsten Verlusten an. Unterstützung bekommt er dabei von den Börsen in Übersee. Allerdings warnen Händler, dass die Volatilität weiter hoch bleiben dürfte und die Stimmung jederzeit wieder in die Gegenrichtung kippen könnte.

Denn an den beherrschenden Themen habe sich nichts geändert, erklärt ein Marktteilnehmer. Nach wie vor hätten der US-chinesische Handelsstreit, Rezessionsängste, die Unruhen in Hongkong und auch der Brexit die Märkte fest im Griff. Diese Gemengelage könnte die Erholung schnell wieder zum Erliegen bringen. Das zeige ein Blick auf die vergangenen Tage, an denen vor allem Schlagzeilen zum Handelsstreit als auch Rezessionsängste für abrupte Richtungswechsel gesorgt hatten.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 9.20 Uhr 0,53 Prozent höher bei 9’657,51 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,42 Prozent auf 1’458,01 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) steht um 0,50 Prozent höher bei 11’741,25 Punkten. Bei den 30 SLI-Titeln stehen 23 Gewinner sechs Verlierern gegenüber. Swatch sind unverändert.

Investoren greifen im frühen Handel vor allem bei jenen Werten zu, die zuletzt verstärkt auf den Markt geworfen worden waren. So geht es etwa für AMS, Swisscom und Logitech zwischen 2,3 und 0,7 Prozent aufwärts.

Deutliche Unterstützung erhält der Markt auch von den Schwergewichten Roche (+0,9%), Novartis (+0,7%) und Nestlé (+0,6%). Zu Roche gab es einen Zulassungsentscheid der US-Behörde FDA. Die Nachricht über den Insiderhandel eines ehemaligen Roche-Mitarbeiters perlt am Kurs ab.

Unter den wenigen Verlieren sind mit Vifor, Geberit uns Sonova (alle -0,2%) die Gewinner vom gestrigen Donnerstag zu finden.

Besonders deutlich ziehen derweil im breiten Markt Gurit (+3,0%) nach Zahlen an. Sunrise (+2,8%) stösst bei der geplanten UPC-Übernahme auf den Widerstand seines Grossaktionärs Freenet, der eine Kapitalerhöhung ablehnt. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktuelle SMI-Entwicklung bei Google