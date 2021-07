CH-Eröffnung: SMI kaum verändert

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit leicht tieferen Kursen eröffnet, sich unmittelbar nach Eröffnung aber wieder in den Bereich des Schlusskurses vom Vortag erholt. Die Ausschläge der einzelnen Titel halten sich allerdings mehrheitlich in engen Grenzen. Wie in den Tagen zuvor, dürfte sich denn auch das Geschehen in ruhigen Fahrwassern abspielen. Wegen des Nationalfeiertages am Wochenende waren die Börsen in den USA geschlossen, womit Impulse von dieser Seite fehlen. Im Vorfeld der Berichtssaison zum ersten Semester sind nach wie vor auch Unternehmensnews Mangelware.

Die Seitwärtstendenz der vergangenen Wochen knapp unterhalb der Marke von 12’000 Punkten setzt sich damit vorerst fort. Weiterhin im Fokus stehen die Ölpreise, denn nachdem sich der Ölverbund Opec+ nicht auf eine Ausweitung seiner Produktion einigen konnte, haben diese ihre Aufwärtstendenz fortgesetzt und am Berichtstag erneut mehrjährige Höchststände erreicht. Im Tagesverlauf werden überdies in den USA der in Finanzkreisen stark beachtetet ISM-Index sowie der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor veröffentlicht.

Der SMI steht um 09.15 Uhr 0,01 Prozent höher bei 11’968,8 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gibt 0,02 Prozent auf 1939,3 Punkte nach, wogegen der breite SPI um 0,05 Prozent auf 15’401,06 Punkte anzieht.

Die stärksten Abgaben verzeichnen derzeit Richemont (-0,4%), AMS (-0,3%) und Holcim (-0,3%).

Auch ABB (-0,3%) entziehen sich dem leichten Abwärtstrend nicht. Die Deutsche Bank stuft das Rating für ABB im Rahmen einer Sektorstudie auf «Hold» von «Sell» hoch und erhöht das Kursziel auf 29 von 26 Franken. Es liegt damit aber immer noch klar unter dem aktuellen Kursniveau von gegen 32 Franken. Ebenso wenig hilft dem Titel eine Kurszielerhöhung durch die Citigroup auf 36 Franken.

Etwas gestützt wird der Gesamtmarkt von den defensiven Schwergewichten. Nestlé stehen nach einer Kurszielerhöhung durch Bernstein auf 124 Franken bei einer Bestätigung des Ratings «Outperform» unverändert, während Novartis und Roche je 0,1 Prozent anziehen.

An der Tabellenspitze stehen Swatch (+0,4%) sowie Kühne+Nagel (+0,3%).

Im breiten Markt ziehen Rieter (+3,0%) deutlich an. Das Unternehmen hatte am Vorabend über einen sehr starken Bestellungseingang im ersten Semester berichtet.

Zur Rose hingegen fallen nach schwachen Zahlen des Konkurrenten Shop Apotheke um 5,4 Prozent markant zurück. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google