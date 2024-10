CH-Eröffnung: SMI kaum verändert im frühen Handel

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag im frühen Handel nur wenig verändert. Mit einem nach wie vor positiven Vorzeichen knüpft der Leitindex SMI immerhin an die Vortagestendenz an. Am Mittwoch hatte eine späte Erholung ihn wieder über die Marke von 12’100 Punkten geschoben. Händler erwarten allerdings bis zum Nachmittag einen Handel mit angezogener Handbremse, da erst dann die neuesten US-Inflationsdaten publiziert werden.

Am Vorabend nach dem europäischem Börsenschluss war das Sitzungsprotokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht worden. Die Mitschrift zeigt, dass eine «erhebliche Mehrheit der Teilnehmer» eine Senkung der Zinssätze um den grösseren Betrag von einem halben Prozentpunkt befürwortet hatte. Damit rücken nun die anstehenden Preisdaten in den Fokus. Denn nach dem sehr robusten Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag preist der Markt aktuell einen weiteren Zinsschnitt um 25 Basispunkte im November ein. Je nachdem wohin sich die Inflation bewegt, könnten sich die Einschätzungen wieder etwas ändern.

Der Schweizer Leitindex SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,07 Prozent höher bei 12’132,01 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, tritt bei 1985,70 Punkten (+0,03%) mehr oder weniger auf der Stelle, während der breite SPI um 0,08 Prozent auf 16’182,11 Punkte steigt. Im SLI geben 15 Titel nach, zehn legen zu und fünf notieren unverändert.

Mit den Umsatzzahlen zum dritten Quartal läutete am Morgen Givaudan (+1,8%) hierzulande die Berichtssaison ein. Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat das kräftige Wachstum des ersten Semesters im dritten Quartal fortgesetzt. Mit seinem organischen Umsatzwachstum von über 14 Prozent übertraf der Genfer Konzern die durchschnittlichen Analystenschätzungen sehr deutlich.

Mit -2,2 Prozent halten Sika dagegen die rote Laterne. In einer Branchenstudie äussern sich die Experten von Barclays vorsichtig über die Aussichten der von ihnen beobachteten Bauwerte. Die erhoffte Volumenerholung speziell in Europa lasse auf sich warten, so der Tenor.

Auf den hinteren Rängen geben Kuros (-1,5%) nach den 9-Monatszahlen nach. Nach einem Plus von 450 Prozent im bisherigen Jahresverlauf hätten die Zahlen nun zu Gewinnmitnahmen geführt, heisst es. (awp/mc/ps)

