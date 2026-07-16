CH-Eröffnung: SMI klar im Minus – Partners Group brechen ein

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag im frühen Handel klar im Minus. Laut einem Analysten gibt es derzeit eine «richtungslosen Grundtendenz» an den Märkten sowie eine «ausgeprägte Unentschlossenheit der Marktteilnehmer». Dies führe nach den moderaten Gewinnen vom Vortag nun wieder zu Abgaben.

Ein Belastungsfaktor ist ausserdem die weitere Eskalation im Iran-Krieg. Nach den neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran scheint eine diplomatische Lösung erneut in weite Ferne gerückt zu sein. Das US-Militär startete zuletzt gleich zwei Angriffswellen und attackierte zudem ein Schiff, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstossen haben soll. Beim Ölpreis sorgte dies allerdings für keinen weiteren Schub. Er verharrte bei etwa 85 US-Dollar.

Zudem ist das Zollthema zurück. Die US-Regierung will diverse Importgüter aus Brasilien mit einem Zollsatz in Höhe von 25 Prozent belegen. Vorangegangen sei eine Untersuchung, die eine Vielzahl von unfairen Handelspraktiken offenbart habe, hiess es zur Begründung. Fällig werden die Zölle bereits ab Mittwoch nächster Woche.

Der Leitindex SMI notiert um 09.15 Uhr 0,58 Prozent im Minus bei 14’224,43 Punkten. Der Mid-Cap-Index SMIM der mittelgrossen Werte verliert 0,34 Prozent auf 3104,68 Punkte und der SPI 0,46 Prozent auf 20’018,10 Zähler. 17 der 20 SMI-Titel notieren im Minus, wobei sich beim Gros der Titel die Abgaben in Grenzen halten.

Die grosse Ausnahme sind Partners Group, die um 8,1 Prozent einbrechen. Die Zahlen vom Vorabend und die Aussagen des Managements zu den Geldabflüssen überzeugen die Marktteilnehmer offensichtlich nicht.

Klar im Minus sind auch ABB (-2,1%). Das Unternehmen übertraf zwar mit den wichtigsten Zahlen zum Q2 die Erwartungen der Analysten. Die gleichzeitig angekündigte Milliardenübernahme in Grossbritannien wird aber zum Teil kritisch beäugt. Sie sei sehr teuer.

Abgesehen davon fallen noch Lonza (-1,1%), Zurich (-1,0%) und Logitech (-0,8%) mit überdurchschnittlichen Abgaben auf. Die beiden einzigen Gewinner sind derweil Amrize (+0,9%) und Roche (+0,1%).

Unverändert notieren Richemont, nachdem diverse Analysten mit Rating- und Kurszielerhöhungen auf die sehr guten Ergebnisse vom Vortag reagiert hatten.

Am breiten Markt fallen Autoneum (-4,9%) nach einer Kurszielsenkung durch die UBS auf. (awp/mc/ps)

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