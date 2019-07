CH-Verlauf: Verschnaufpause auf hohem Niveau

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt steht am späteren Donnerstagvormittag knapp im Minus. Nach einem freundlichen Start hat der SMI noch in der ersten Handelsstunde das Vorzeichen gewechselt, ohne dass allerdings die Verluste auffallend wären. Man kann vielmehr von einer richtungslosen Seitwärtsbewegung auf (rekord-) hohem Niveau sprechen, nachdem die Kurse an den vorangegangenen fünf Tagen jeweils angezogen hatten. Marktteilnehmer hatten bereits im Vorfeld mit einem ruhigen Handelstag gerechnet.

Denn nebst den fehlenden Unternehmensnachrichten bleiben heute die US-Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen. Somit ist auch von Übersee am Nachmittag kein Stimulus zu erwarten. Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich vielmehr bereits auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht für die USA, der am Freitag veröffentlicht wird. Der ADB-Bericht zum Arbeitsmarkt vom Vortag fiel wie andere Konjunkturdaten aus den Staaten eher enttäuschend aus. Dies stützt an den Börsen die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der amerikanischen Notenbank.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.45 Uhr 0,17 Prozent tiefer bei 10’049,36 Punkten. Das neue Allzeithoch des SMI bei 10’091 vom Vortag wurde in der Startphase knapp nicht erreicht. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,11 Prozent auf 1’543,59 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,14 Prozent auf 12’159,35 Punkte. Von den 30 wichtigsten Aktien ziehen 16 an, 12 geben nach und Zurich und Swisscom sind unverändert.

Im Handelsdisput zwischen den USA und China könnte in der kommenden Woche ein neuer Impuls für eine Lösung folgen, hiess es in einem Kommentar eines Marktteilnehmers. Eine baldige Lösung in diesem Konflikt sei schon deshalb wichtig, um aufkommenden Rezessionsängsten zu begegnen.

Die grössten Abgaben verzeichnen derzeit Sonova (-2,5%). Die Aktie ist allerdings seit Jahresbeginn mit einem Plus von gegen 40 Prozent sehr gut gelaufen und verzeichnet nun auf hohem Niveau Gewinnmitnahmen.

Weniger gefragt sind derzeit auch Alcon (-1,4%), Lonza (-1,1%) oder Temenos (-0,9%). Ohne Kaufimpulse aus den USA bekundeten Alcon etwas Mühe, hiess in diesem Zusammenhang an der Börse.

Für einmal sind auch die Schwergewichte dem SMI keine Stütze, so geben Roche (-0,5%) etwas deutlicher sowie Nestlé und Novartis (je -0,2%) etwas moderater nach.

Auf der Gegenseite stehen AMS (+2,5%) mit einem gewissen Abstand an der Spitze. Der Sensorenspezialist hatte am Vorabend eine Zusammenarbeit im Bereich Bildsensoren mit der südkoreanischen SmartSens Technology angekündigt, was dem volatilen Titel etwas hilft.

Dahinter folgen Logitech (+1,0%) und Julius Bär (+0,8%) auf den Plätzen.

UBS (+0,8%) halten sich ebenfalls weit vorne. Für die Bank hat JP Morgan das Kursziel minim gesenkt, aber die Einschätzung „Overweight“ bekräftigt. Die Titel der UBS gehören weiter zu den bevorzugten Werten der amerikanischen Bank, die im Übrigen den europäischen Bankensektor vorsichtig einschätzt.

Auch LafargeHolcim (+0,7%) sind gesucht. Die Deutsche Bank hat zwar das Kursziel für den Titel leicht gesenkt, die Einstufung lautet aber weiterhin „Buy“. Die Bank zeigt sich für das Halbjahresergebnis des Zementherstellers zuversichtlich und rechnet mit Blick auf das zweite Quartal in Europa mit einer Verbesserung des operativen Gewinns.

Im breiten Markt fallen Industrietitel wie Meyer Burger (-5,6%) oder Schlatter (-4,2%) etwas stärker zurück. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktuelle Entwicklung des SMI bei Google