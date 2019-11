CH-Eröffnung: SMI leicht im Plus

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet, so dass der Leitindex SMI im frühen Handel ein neuerliches Rekordhoch markierte. Die Grundstimmung sei wegen der Aussichten auf eine Einigung im Handelsstreit nach wie vor gut, meinten Händler. Nach dem satten Anstieg vom Vortag nehme nun aber auch die Bereitschaft für Gewinnmitnahmen zu.

Die Unterhändler Chinas und der USA setzten ihre Gespräche in der Nacht am Telefon fort. An den Verhandlungen nahmen laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua der chinesische Vizepremier Liu He sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin teil – also Vertreter der obersten Führungsebene. Für (potenzielle) Missstimmung sorgen derweil weiter die Gesetzentwürfe des US-Kongresses zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr 0,20 Prozent höher bei 10’489,78 Punkten. Bei 10’492,57 Zählern markiert der Leitindex abermals ein Rekordhoch. Der 30 Werte zählende SLI steigt um 0,17 Prozent auf 1’610,05 und der umfassende SPI um 0,20 Prozent auf 12’658,63 Zähler. Rund zwei Drittel der SLI-Titel notieren im Plus.

Klar an der Spitze bei den Blue Chips stehen Vifor (+4,6%). Das Pharmaunternehmen hat in einer zulassungsrelevanten Studie positive Ergebnisse erzielt. Laut einem Analysten hatte der Markt den entsprechenden Produktkandidaten „weitestgehend ignoriert“. In Analystenkommentaren ist zum Teil von Spitzenumsätzen von gegen einer halben Milliarde Franken die Rede.

Relativ gut ist die Kursentwicklung ausserdem bei Titeln, die von einer Einigung im Handelsstreit besonders profitieren können. Dazu zählen die Technologiepapiere AMS (+0,8%) und Logitech (+0,6%) sowie die Luxusgüteraktien Richemont und Swatch (je +0,5%).

Auch die beiden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis stützen den Markt mit Avancen von 0,6 rsp. 0,3 Prozent.

Auf der anderen Seite verzeichnen Alcon (-0,6%) die grössten Verluste. Die Papiere kommen seit der Präsentation der Quartalszahlen vor einer Woche nicht auf Touren.

Am breiten Markt fallen Schmolz+Bickenbach (-6,0%) einmal mehr negativ auf, Leclanché mit +4,3 Prozent hingegen positiv. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google