CH-Verlauf: Indizes drehen knapp ins Plus – Unsicherheit weiter hoch

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat sich nach schwachem Start am Dienstagvormittag weitgehend erholt. Der SMI hat dabei vom Tiefpunkt über 50 Punkte gutgemacht. Die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China werden nach wie vor als grösster Unsicherheitsfaktor genannt, das sie eine wachsende Gefahr für das weltweite Wirtschaftswachstum darstellen.

Entsprechend haben am Markt zuletzt die Rezessionsängste zugenommen, betont ein Marktstratege. Dies habe bei den Investoren für eine steigende Nachfrage nach sicheren Häfen wie Gold, Staatsanleihen und dem Schweizer Franken gesorgt. Derzeit warte der Markt auf das G-20-Treffen Ende des Monats. Sollten sich China und die USA dort aufeinander zu bewegen, dürfte das die Märkte stützen. „Kommt es aber zu keiner Annäherung, kann es durchaus nochmals deutlicher nach unten gehen“, so der Experte.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 10.50 Uhr mit +0,04% auf 9’606,35 Punkte wenig verändert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,17 Prozent auf 1’467,33 Punkte, während der breite Swiss Performance Index (SPI) mit +0,01 Prozent auf 11’633,40 Zähler nahezu unverändert tendiert. Von den 30 SLI-Titeln legen 15 zu, 14 geben nach und einer (Swisscom) steht unverändert.

Am oberen Ende der Kurstafel sind Bank-Aktien und Zykliker zu finden. So gehören die Aktien von Julius Bär (+2,7%) nach dem Einstieg des Singapurer Staatsfonds GIC zu den grössten Gewinnern. Vom Einstieg des Staatsfonds gehe bei Julius Bär eine Signalwirkung aus, meinte ein Marktteilnehmer.

Andere Börsianer sprechen von einer Gegenreaktion auf die jüngsten Kursverluste der Branche. So erholen sich die zuletzt schwachen Aktien der beiden Grossbanken CS und UBS (beide +1,5%) ebenfalls relativ deutlich von den jüngsten Verlusten. Auch bei Versicherungsaktien wie der Swiss Re (+0,5%), der Swiss Life (+0,4%) und Zurich (+0,2%) greifen Investoren zu.

Mit den Aktien des Uhrenherstellers Swatch (+3,0%) zieht noch ein weiterer Wert an, der in der vergangenen Woche besonders deutlich unter der steigenden Unsicherheit gelitten hatte. Richemont (+1,3%) ziehen ebenfalls überdurchschnittlich an. Weitere Zykliker wie Adecco (+1,1%), ABB (+0,8%) und LafargeHolcim (+0,6%) werden ebenfalls favorisiert.

Die Verliererliste wird derweil grösstenteils von den Gewinnern des Vortages angeführt. Dabei geben insbesondere Vertreter der Gesundheitsbranche nach. So büssen Sonova 2,2 Prozent ein, gefolgt von Alcon, Lonza, den Schwergewichten Roche und Novartis sowie Vifor, die zwischen 0,5 und 0,3 Prozent zurückkommen. Aber auch andere defensive Vertreter wie Nestlé (-0,4%) und Givaudan (-0,2%) stehen aktuell auf den Verkaufslisten.

Die beiden Technologiewerte Temenos (-2,0%) und Logitech (-0,4%) zählen ebenfalls zu den grösseren Verlieren. Hier verwiesen Marktteilnehmer auf insgesamt schwache Vorgaben aus den USA. Aktien wie Facebook und die Google-Mutter Alphabet hatten am Montag deutlich Federn gelassen nach Berichten, dass der US-Kongress offenbar eine umfassende Untersuchung plant um herauszufinden, ob grosse Technologiefirmen ihre Monopolstellungen ausnutzen oder wettbewerbsfeindliche Massnahmen ergriffen haben.

Im breiten Markt fallen vor allem die Aktien vom Backwarenhersteller Aryzta auf, die um 9,3 Prozent einbrechen. Das Unternehmen ist im dritten Quartal zwar organische gewachsen, hat aber seine Gewinnprognose etwas gesenkt.

Das Gegenstück bilden mit GAM (+5,5%), EFG (+3,9%) und Swissquote (+2,5%) auch im breiten Markt Titel aus der Finanzbranche. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

SMI bei Google