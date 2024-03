CH-Verlauf: SMI von vorösterlicher Ruhe geprägt

Zürich – Nach einem zunächst leicht freundlichen Start ist dem Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte im Verlauf dann der Schnauf ausgegangen. Der SMI pendelt mittlerweile in einer engen Spanne um den Schlusskurs von Dienstag. Bevor nach dem morgigen Gründonnerstag die Börsen vielerorts bis nach Ostern geschlossen seien, wollten viele Anleger keine grossen Risiken mehr eingehen. Dafür sprächen auch die ausgedünnten Handelsumsätze, heisst es am Markt.

Mit dem morgigen Handelstag geht dann auch das erste Quartal zu Ende. Der Quartalsultimo scheine die Kurse eher noch nach oben zu treiben, heisst es in einem Kommentar. «Fonds sind nach dem starken Auftaktquartal daran interessiert, möglichst hohe Aktienquoten auszuweisen.» Etwas Unterstützung kommt auch vom leicht nachgebenden Ölpreis. Damit nähme die Sorge, dass die Inflation doch wieder ansteigen könnte, etwas ab. Gerade vor den zum Wochenschluss anstehenden US-Inflationsdaten dürfte dies eine willkommene Entspannung sein. Am Karfreitag wird in den USA der PCE-Index veröffentlicht. Er gilt als bevorzugtes Inflationsmass des Fed. Die Daten werden die Börsen wegen der Osterfeiertage aber erst in der kommenden Woche bewegen.

Der Leitindex SMI notiert gegen 11.20 Uhr um 0,10 Prozent höher auf 11’692,20 Punkten. Er ist damit auf gutem Weg, das erste Quartal mit einem Plus von etwa 5 Prozent zu beenden. Seinen internationalen Pendants hinkt er damit allerdings hinterher. Viele der wichtigsten Indizes haben in den vergangenen Wochen eine bemerkenswerte Rekordjagd vollzogen.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,05 Prozent auf 1915,65 und der breite SPI 0,11 Prozent auf 15’375,63 Zähler. Im SLI stehen 14 Gewinnern 13 Verlierer gegenüber. Drei Titel sind unverändert.

Mit Kursgewinnen von jeweils etwa 1 Prozent führen Swisscom, Lonza und Holcim das Gewinnerfeld an. Der Lifescience-Konzern Lonza hat nach dem jüngst gemeldeten Werks-Zukauf in den USA noch ein weiteres Analystenlob erhalten. Dieses Mal ist es die Deutsche Bank, die davon ausgeht, dass die Transaktion die Wachstums- und Margenperspektiven von Lonza klar verbessere. Seit Lonza den Deal vergangene Woche angekündigt hatte, haben sich Analysten mit ihren Lobesliedern regelrecht überschlagen.

Bei Holcim wiederum schauen die Analysten von Morgan Stanley auf die anstehenden Zahlen zum ersten Quartal. Ihrer Meinung nach dürfte der Konzern solide abgeschnitten haben.

Auch beim Dentalimplantate-Spezialisten Straumann (+0,4%) sind es Analystenkommentare, die für einen guten Schub sorgen. Die Experten von Goldman Sachs haben die Coverage aufgenommen und sich sehr optimistisch über die weiteren Aussichten geäussert.

Im Gesundheitssektor greifen Investoren auch bei Alcon, Sonova, Novartis und Roche (GS) zu. Sie alle legen zwischen 0,5 und 0,1 Prozent zu. Neben den beiden Pharmaschwergewichten erweisen sich Avancen von 0,4 Prozent bei Nestlé ebenfalls als Stütze für den Gesamtmarkt.

Am Ende der Kurstafel sind mittlerweile Sika-Aktien (-1,7%) zu finden. Seit etwa einer Woche weist der Trend bei den Papieren mehr oder weniger abwärts.

Mit Logitech, Geberit und VAT sind noch weitere Zykliker auf den Verkaufslisten zu finden. Die Papiere geben um bis zu 1,0 Prozent nach.

Grössere Bewegungen sind aber vor allem in den hinteren Reihen auszumachen. Rieter, Accelleron und auch Cosmo gewinnen allesamt um mehr als 6 Prozent hinzu. Dabei profitieren Accelleron von den vorgelegten Zahlen, während bei den anderen beiden Analystenkommentare für ordentlich Rückenwind sorgen. Auch die Titel der BKW (+4,1%) sind nach einer Hochstufung durch die UBS gesucht.

Ypsomed-Aktien (+1,3%) tendieren mit dem Verkauf der Pen-Nadeln und Blutzuckermessgeräte höher und auch Investis (+1,2%) steigen nach Zahlen.

Dagegen fallen Gam-Aktien (-2,1%) nach tiefroten Zahlen zurück. Börsenneuling Galderma lässt mit -2,4 Prozent ebenfalls Federn. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google