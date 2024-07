CH-Verlauf: Schweizer Börse nimmt Handel nach Behebung von IT-Panne wieder auf

Zürich – Die Schweizer Börse SIX hat nach dem Ausfall vom Mittwochvormittag den Aktienhandel um 11.30 Uhr wieder aufgenommen. Die Panne mit der Kursstellung sei behoben worden, bestätigte ein SIX-Sprecher am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP.

Die Ursache der Probleme mit dem Datenfeed SIX MDDX würden weiterhin analysiert, hiess es in einer Mitteilung an die Kunden. Laut einem Sprecher soll es sich um ein internes Problem handeln und damit nicht um einen externen Angriff auf die Datensysteme. Kurz nach Handelsbeginn waren an der Schweizer Börse SIX und an der spanischen Börse SME keine aktuellen Kurse oder Indizes angezeigt worden.

In der Schweiz war der Handel an der SIX um 10 Uhr eingestellt worden. Begründet wurde der Handelsstopp mit «Gleichbehandlung» der Marktteilnehmer. In Spanien lief der Handel weiter. Nach der Aufnahme des Aktienhandels um 11.30 Uhr werden nun der Handel mit Optionen und strukturierten Produkten um 11.45 Uhr und der Obligationenhandel um 12 Uhr wieder aufgenommen. (AWP/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

