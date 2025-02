CH-Eröffnung: SMI mit leichten Auftaktverlusten zum Wochenstart

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt kommt zum Wochenstart zunächst leicht zurück. Das neue Rekordhoch lässt damit weiter auf sich warten. Am vergangenen Freitag hatte sich der Leitindex erneut bis auf knapp 50 Punkte an seine bisherige Bestmarkt vom Jahresanfang 2022 bei 12’997 Punkten vorgearbeitet. Dabei ist die Chart-Situation Experten zufolge überaus vielversprechend. Sollte es dem Barometer gelingen, das Rekordhoch zu überqueren, würde ein kräftiges Kaufsignal generiert – Platz nach oben wäre danach zunächst reichlich vorhanden, heisst es bei BNP Paribas.

Auf Nachrichtenseite ist der Ausgang der Bundestagswahlen in Deutschland das grosse Thema. Dort geht die CDU/CSU als stärkste Kraft hervor. Die Sozialdemokraten landen auf Platz drei, so dass eine grosse Koalition aktuell die wahrscheinlichste Option darstellt. Auf einen solchen Ausgang haben im Vorfeld viele Beobachter gehofft. Spekuliert wird, dass die neue deutsche Regierung mit höheren Ausgaben die wirtschaftliche Schwäche der vergangenen Jahre beheben kann.

Der Leitindex SMI notiert gegen 9.20 Uhr mit -0,14 Prozent etwas tiefer bei 12’930,21 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,26 Prozent auf 2108,86 und der breite SPI 0,14 Prozent auf 17’132,35 Zähler. Im SLI sind 15 Titel im Minus, 12 im Plus und drei unverändert.

Die grössten Verluste fahren zunächst ABB mit -3,0 Prozent ein. Aber auch VAT, Sika und Straumann fallen mit Kursabgaben von bis zu 2,2 Prozent klar zurück.

Dagegen setzt Schwergewicht Nestlé (+1,0%) die jüngste Erholungsbewegung weiter fort. Sandoz (+0,6%) hat über die Markteinführung eines weiteren Biosimilars in den USA berichtet. Damit knüpft die Generikaspezialistin ihr Wachstum in diesem Marktsegment in den USA an.

Bevor die Berichtssaison ab dem morgigen Dienstag dann merklich Fahrt aufnimmt, haben zum Wochenstart lediglich Belimo (-5,0%) Gewinnzahlen vorgelegt. Hier sprechen Börsianer von Gewinnmitnahmen angesichts einer leisen Enttäuschung beim Ausblick. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

