CH-Eröffnung: SMI mit leichten Gewinnen im frühen Handel

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Dienstag im frühen Handel mehrheitlich an. Insgesamt fehlten derzeit aber die zündenden Impulse und entsprechend vorsichtig verhielten sich die Börsianer, heisst es. Insgesamt dürfte in den kommenden Tagen die Berichtssaison an Einfluss gewinnen. Immerhin veröffentlichen beispielsweise in den USA 60 Unternehmen aus dem S&P 500 Index ihre Zwischenberichte. Dabei können Zahlen wie etwa die von Goldman Sachs oder der Bank of America auch hierzulande bewegen.

Daneben bleibt das Thema Zinspolitik der grossen Notenbanken weiterhin ein Taktgeber für die Börsen, heisst es in einem Kommentar. «Es sieht so aus, als hätte sich der Markt damit abgefunden, dass das Fed im Mai wieder ihre Zinsen anheben wird.» Zu diesem Thema passen auch die jüngsten Konjunkturdaten aus China, die allesamt besser als erwartet ausgefallen sind. Einerseits sei es eine gute Nachricht, dass die Wirtschaft dort wieder Fahrt aufnehme, gleichzeitig steige damit aber auch tendenziell der Inflationsdruck, fasst eine Händlerin zusammen.

Der SMI gewinnt gegen 9.15 Uhr 0,20 Prozent auf 11’334,25 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,35 Prozent auf 1770,72 und der breite SPI um 0,23 Prozent auf 14’879,26 Stellen. Im SLI stehen 20 Gewinnern sieben Verlierer und drei unveränderte Werte gegenüber.

Dabei ist das Minus von 6,7 Prozent oder 2,26 Franken beim Personalvermittler Adecco optischer Natur. Die Aktien werden es Dividende (2,50 Fr./Aktie) gehandelt.

Tatsächliche Abgaben verbuchen dagegen die beiden Schwergewichte Roche (-0,4%) und Novartis (-0,2%), während Nestlé unverändert sind.

Grösster Gewinner sind die Anteilsscheine von Sonova (+2,8%). Der Hörsystem-Spezialist zieht im Kielwasser starker Zahlen des Konkurrenten Demant an.

Zahlen hat unterdessen Sika (+1,5%) vorgelegt. Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin ist mit angezogener Handbremse ins Geschäftsjahr 2023 gestartet. Negative Währungseffekte und eine sich eintrübende Nachfrage haben zu einem kleinen Umsatzrückgang geführt. Die Innerschweizer bestätigen dennoch die bisherigen Ziele für das Gesamtjahr. (awp/mc/ps)

