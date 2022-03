CH-Eröffnung: SMI mit moderaten Gewinnen

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Avancen in die neue Woche gestartet, und der SMI übersprang dabei zeitweise sogar die Marke von 12’200 Punkten. Börsianer relativieren den Anstieg allerdings. Die Investoren seien nach wie ziemlich orientierungslos und die aktuellen Gewinne daher wohl auch zum Zufall geschuldet. Der Ukraine-Krieg, die Inflationssorgen und die neuerlichen Lockdowns in China seien Tatsachen. Positiv sei einzig, dass es dazu aktuell keine fundamental neuen negativen Entwicklungen gebe.

Auch die verbale Attacke von US-Präsident Joe Biden gegen Wladimir Putin sei keine solche, zumal die Aussage später relativiert worden sei. Derweil klingt die Berichtsaison hierzulande nun definitiv aus. Diese Woche veröffentlichen nur noch einige Nachzügler ihre Ergebnisse. «Insgesamt ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Woche wie schon die letzte ein leichtes Auf und Ab ohne klaren Trend bringt – ausser es gibt völlig neue Entwicklungen in der Ukraine», prognostiziert ein Börsianer.

Der SMI notiert um 9.15 Uhr 0,34 Prozent höher bei 12’163,22 Punkten, nachdem er kurz nach Handelsbeginn kurzzeitig die Marke von 12’200 Punkten geknackt hatte. Beim SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, geht es um 0,37 Prozent auf 1916,94 Punkte aufwärts, und der breite SPI gewinnt 0,53 Prozent auf 15’529,50 Zähler. Zwei von drei SLI-Titeln legen zu.

Die deutlichsten Gewinn bei den Blue Chips verbuchen Swatch (+3,7%). Händler erklären sich dies mit dem Hype um das neue Uhrenmodell «Moonswatch». In mehreren Städten hatten Käufer vor dem Verkaufsstart am Wochenende vor den Läden campiert. Auch mit Richemont (+1,4%) geht es in der Folge aufwärts.

Gewinne von mehr als 1 Prozent erzielen ausserdem noch Kühne+Nagel (+2,1%), Holcim und UBS (beide +1,1%).

Auf der anderen Seite geben Adecco nach einer negativen Analysteneinschätzung im Vorfeld des morgigen Investorentages 2,0 Prozent nach und sind damit grösste Verlierer.

Abgaben von mehr als 1 Prozent erleiden ausserdem nur noch ABB (-2,0% oder 0,62 Fr.) und Givaudan (-1,7% oder 65,00 Fr), die jedoch beide Ex-Dividende (0,82 rsp. 66,00 Fr.) gehandelt werden.

Einen eher schweren Stand haben zudem die Technologiepapiere AMS-Osram (-0,9%) und Logitech (-0,4%), die negative Gerüchte zu Apple zu spüren bekommen. (awp/mc/pg)

