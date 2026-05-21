CH-Eröffnung: SMI ohne klare Richtung

Zürich – Investoren halten sich am Donnerstag am Schweizer Aktienmarkt zurück. Damit bewegt sich der hiesige Leitindex nach seinem jüngsten Muster, bei dem er nach einem zunächst verhaltenen Start bis zum Ende des Börsentages dann doch noch den Weg in die Gewinnzone findet. Immerhin hat er so die sieben Handelstage zuvor jeweils im Plus geschlossen.

Etwas verpufft scheint damit der Effekt der jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu sein, Dieser hatte erklärt, die Verhandlungen mit dem Iran befänden sich in der «finalen Phase». Allerdings seien derlei Aussagen in der Vergangenheit immer wieder ohne messbare Erfolge zu hören gewesen sein, kommentiert ein Händlerin.

Zudem dürfte sich die Lage am Ölmarkt auch im Falle einer Öffnung der Strasse von Hormus nicht in Windeseile normalisieren. Vielmehr dürften sich die Folgen deutlich länger auswirken, heisst es in aktuellen Studien. Die Ölpreise haben denn auch einen Grossteil ihrer gestrigen Verluste wieder wettgemacht.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 9.20 Uhr bei 13’412,6 Punkten um 0,09 Prozent höher. Der SMIM tritt bei 3004,81 Punkten (+0,03%) auf der Stelle, während der breite SPI 0,05 Prozent höher steht bei 18’960,96 Zählern.

Bei den SMI-Werten sind Gewinner (12) leicht in der Überzahl. Dabei reichen die Bewegungen von +1,2 Prozent bei Lonza bis -1,9 Prozent bei der Swiss Re. Der Rückversicherer leidet dabei unter eine neu ausgesprochenen Verkaufsempfehlung der UBS.

Gesucht sind nach Zahlen zudem die Aktien der Swiss Life (+1,2%). Der Konzern ist mit Wachstum in das Jahr 2026 gestartet.

In den folgenden Reihen sorgen vor allem Analystenkommentare für Bewegung. Sowohl Flughafen Zürich als auch Lindt&Sprüngli (beide +0,7%) gewinnen, nachdem sie jeweils hochgestuft wurden. Burckhardt Compression (-2,8%) bilden nach einer deutlichen Kurszielsenkung dagegen das Schlusslicht.

Eher verhalten fallen zudem die Reaktionen der hiesigen Techwerte auf die am Vorabend publizierten Nvidia-Zahlen aus. VAT, Comet, Inficon und AMS Osram fallen vorbörslich um bis zu 3,0 Prozent zurück.

Zudem feiert die Schweizer Börse einen Neuzugang: Die Papiere des schweizerisch-niederländischen Chemiekonzerns DSM-Firmenich sind erstmals hierzulande handelbar. Der erste Kurs lag bei 62,80 Franken. (awp/mc/ps)

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