CH-Eröffnung: SMI präsentiert sich knapp freundlich

Zürich – An der Schweizer Börse zeigen die Kurse zum Wochenschluss im frühen Handel keine klare Richtung auf. Händler sprechen von einer gewissen Konsolidierung, die nun schon ein paar Tage stattfinde. Mittlerweile seien auch die US-Börsen auf den Kurs eingeschwenkt. Von den Vorlagen kommen generell kaum Impulse, auch weil in Asien wegen vieler Feiertage der Handel teilweise brach liegt.

Die Märkte befänden sich derzeit in einer Art Warteschleife und warteten auf den nächsten Katalysator, kommentiert ein Börsianer. Die Frage sei nur, ob dieser Katalysator ein positiver oder ein negativer sein werde. Zuletzt sei es eine Abwägung zwischen lauen Wirtschaftsdaten und zunehmenden Impfungen gegen Covid-19 gewesen. Hinzu komme die Aussicht auf mehr Staatsausgaben und anhaltend billiges Geld von den Zentralbanken, was einerseits höheres Wachstum bedeute, schliesslich aber auch die Inflation antreiben werde.

Der SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 10’859,75 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Plus von etwa 100 Punkten ab, nachdem der Leitindex am vergangenen Freitag bei 10’755 Zählern aus dem Handel gegangen war.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, notiert um 0,07 Prozent höher bei 1’734,49 Punkten auf und der umfassende SPI um 0,06 Prozent höher bei 13’551,92 Zählern. 16 der 30 SLI-Werte legen zu, elf geben nach und drei sind unverändert.

Zu den grössten Verlierern zählen erneut die Aktien vom Spezialchemie-Konzern Clariant (-1,1%), die bereits am Vortag nach Jahreszahlen deutlich zurückgekommen waren.

Mit etwas Abstand folgen Julius Bär (-0,8%), Adecco (-0,7%) und Richemont (-0,3%).

Dem stehen Kursgewinne von 1,3 Prozent bei Sonova gegenüber, die damit auch der mit Abstand grösste Gewinner unter den Blue Chips sind. Mit Straumann, Novartis und Alcon gewinnen noch weitere Gesundheitsaktien zwischen 0,3 und 0,5 Prozent hinzu.

Der Nachrichtenfluss wird zum Wochenschluss durch die hinteren Reihen bestückt. So hat der Stromkonzern BKW (+0,6%) am Vorabend einen höheren Betriebsgewinn in Aussicht gestellt. Bell (+4,7%) und EMS (-0,6%) haben Zahlen vorgelegt. (awp/mc/ps)

