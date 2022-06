CH-Eröffnung: SMI präsentiert sich zum Monats-Start freundlich

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Juni. Den sehr volatilen und teilweise erratischen Mai hat der Leitindex SMI am Ende mit einem Verlust von mehr als 4 Prozent beendet. Auch wenn der Monat vorbei sei, blieben die Sorgen um Inflation, Ukraine-Krieg, hohe Energiepreise sowie Wachstumsängste, heisst es am Markt.

Wie eine Händlerin kommentiert, habe das Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Fed-Chef Jerome Powell am Vortag die Anleger daran erinnert, dass die Inflation die Hauptsorge der politischen Entscheidungsträger sei. Sowohl Biden als auch Powell dürften alles in ihrer Macht stehende tun, um die steigende Inflation zu bekämpfen. Allerdings seien die steigenden Verbraucherpreise grösstenteils auf die steigenden Energiekosten zurückzuführen. «Und die liegen ausserhalb von Powells direktem Einflussbereich.» In den USA stehen im Tagesverlauf Daten zur Industriestimmung und der Konjunkturbericht der US-Notenbank auf der Agenda.

Der SMI gewinnt gegen 09.20 Uhr 0,44 Prozent auf 11’662,98 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,43 Prozent auf 1817,71 Punkte und der breite SPI um 0,37 Prozent auf 14’974,49 Punkte. Von den 30 SLI-Werten ziehen 21 an, acht verlieren und SGS sind unverändert.

Überdurchschnittlich fest sind im frühen Handel zahlreiche Vertreter der Finanzbranche. Julius Bär etwa ziehen um 1,3 Prozent an. Die Aktien der CS, Swiss Life, Zurich und Swiss Re verteuern sich zwischen 0,4 und 1,3 Prozent. Nachrichten gibt es zum Versicherer Zurich, der ein Singapurer Lebensversicherungsgeschäft an Monument Re verkauft.

Am entgegengesetzten Ende der Kurstafel sind Straumann (-1,0%) und Sonova (-0,6%) zu finden. Straumann machen damit ihrem Ruf als einer der grössten Verlierer seit Jahresbeginn einmal mehr alle Ehre.

Aus der zweiten Reihe stechen Zur Rose (+6,2%) hervor nach Berichten, wonach der Zeitplan für das E-Rezept in Deutschland stehe. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google