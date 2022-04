CH-Eröffnung: SMI setzt Aufwärtstrend fort

Zürich – Die Schweizer Aktienbörse startet mit Gewinnen in den Freitagshandel. Positiven Vorgaben aus den USA, wo die Aktienkurse am Vortag die Wende ins Plus geschafft hatten, stimmten die Anleger positiv, heisst es am Markt. Dabei haben laut Händlern starke Daten vom US-Arbeitsmarkt und eine Entspannung bei den Ölpreisen der Wall Street Auftrieb gegeben.

Positiv sei auch, dass sich die Inversion der US-Zinskurse wieder normalisiert habe, heisst es weiter. Dabei ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe bis auf über 2,65 Prozent gestiegen. Die Renditen der US-T-Bonds sind derzeit so hoch wie seit Jahren nicht mehr und der Renditeanstieg dürfte noch weitergehen. Die US-Notenbank will wegen der hohen Inflation die Geldpolitik straffen. Die Notenbank geht davon aus, dass die US-Wirtschaft aktuell so stark ist, dass sie einen strafferen Kurs vertragen kann.

Der SMI notiert gegen 09.15 Uhr 0,56 Prozent höher bei 12’442,02 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,47 Prozent auf 1926,46 und der breite SPI 0,83 Prozent auf 15’862,84 Zähler. Bis auf Zurich notieren sämtliche SLI-Werte im Plus.

Angeführt werden die Gewinner von den Finanzwerten UBS (+1,4%), CS (+1,7%), Partners Group (+1,4%) und Julius Bär (1,3%). Bei den Versicherungen rückten Swiss Life um 1,2 und Swiss Re um 0,4 Prozent vor. Finanzwerte gelten als Profiteure höherer Zinsen.

Dagegen werden Zurich um 3,4 Prozent oder 15,30 Franken tiefer angeschrieben. Der Titel wird heute «ex Ausschüttung» von 22 Franken gehandelt.

Gefragt sind auch zyklische Titel wie Richemont und Swatch, Kühne+Nagel, Sika und Adecco, wie Gewinne zwischen 0,9 und 1,8 Prozent zeigen. Einmal mehr bilden auch die Schwergewichte Nestlé (+0,7%), Novartis (+0,8%) und Roche (+0,5%) dem Markt eine Stütze.

Auf den hinteren Reihe fallen Meyer Burger (+2,4%) auf. Jefferies hat zwar das Kursziel für den Solartechniktitel leicht gesenkt, aber die Einstufung «Buy» bestätigt.

Medartis gewinnen 1,5 Prozent und machen damit einen kleinen Teil des Vortagesverlust wett. Das Medizintechnikunternehmen bläst die geplante Ausgabe einer Wandelanleihe ab. Das Bookbuilding habe die Erwartungen nicht erfüllt, hiess es. (awp/mc/pg)

