CH-Verlauf: Erholung im Tech-Sektor zieht SMI vor Fed-Entscheid über 12’500 Punkte

Zürich – Angeführt von einer Erholung im Tech-Sektor zeigt sich der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch erneut freundlich. «Die DeepSeek-Unruhen vom Montag scheinen abgehakt, Anleger nutzen offenbar jeden Rücksetzer zum Einstieg», heisst es von Händlern. Zudem ist die Berichtssaison mittlerweile in vollem Gange und sorgt für teils starke Bewegungen in den einzelnen Titeln.

Ansonsten wartet der Markt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Während eine Zinssenkung quasi ausgeschlossen wird, sind die begleitenden Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell zur Konjunktur- und Inflationsentwicklung und möglicherweise auch zur neuen US-Regierung Trump entscheidender. Angesichts wichtiger Zahlenvorlagen von Microsoft, dem Facebook-Konzern Meta oder auch dem E-Autobauer Tesla und deren Ausblicken könne aber auch eine Notenbanksitzung fast zur Nebensache werden, merkt ein Börsianer an.

Der Leitindex SMI gewinnt gegen 11.00 Uhr 0,49 Prozent auf 12’516,16 Punkte und hat damit erneut die Marke von 12’500 Zählern knapp überwunden. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,42 Prozent auf 2068,80 und der breite SPI um 0,47 Prozent auf 16’635,81 Zähler. Im SLI gewinnen gut zwei Drittel der Titel hinzu und ein knappes Drittel gibt nach.

Klarer Spitzenreiter im SMI sind Logitech (+6,2%). Der Computerzubehör-Hersteller hat mit einem starken Weihnachtsquartal alle Erwartungen übertroffen und zusätzlich den Ausblick zum bereits dritten Mal angehoben. Analysten sind voll des Lobes und zeigen sich unter anderem von der Ergebnisqualität beeindruckt.

Die gesamte Tech-Branche erholt sich zudem von DeepSeek-Schock von Anfang der Woche und bekommt zusätzlichen Rückenwind durch starke Zahlen und einen positiven Ausblick des niederländischen Chipherstellers ASML. Entsprechend zeigen sich VAT (+3,8%), Inficon (+1,2%) oder Comet (+2,1%) ebenfalls stark.

Auch ABB (+2,6%) erholen sich weiter. Die Titel waren im Zuge der DeepSeek-Unruhen ebenfalls unter Druck geraten. Am morgigen Donnerstag stehen dann die Jahreszahlen des Technologiekonzerns auf der Agenda.

Derweil halten sich die beiden Schwergewichte Roche (GS +0,7%) und Novartis (+1,0%) ebenfalls im Plus. Die beiden Pharmakonzerne legen noch in dieser Woche ihre Zahlen vor. Roche machen am Donnerstag den Anfang, Novartis ziehen am Freitag nach. Das dritte Schwergewicht Nestlé (-0,4%) legt eine Pause nach den jüngsten Gewinnen ein. Die Zahlen stehen zudem erst Mitte Februar auf der Agenda.

Bislang vergeblich wartet die Börsengemeinde auf die Ergebnisse von Swatch (-0,6%). Konkurrent Richemont (+0,4%) halten sich indes nicht nur im Plus, sondern führen auch die SMI-Gewinnerliste seit Jahresbeginn an.

Hingegen geht es für Lonza klar (-2,7%) abwärts. Der Pharmazulieferer war 2024 mit angezogener Handbremse unterwegs und Händler sprechen angesichts fehlender positiver Überraschungen von Gewinnmitnahmen. Zudem sorgt die lediglich stabil bleibende Dividende teils für lange Gesichter.

In der zweiten Reihe sacken Rieter (-8,7%) deutlich ab. Das Winterthurer Unternehmen enttäuschte mit dem Umsatz und Bestellungseingang 2024. Analysten äussern sich entsprechend und sehen zumindest kurzfristig keine Erholung. Auch Interroll (-2,7%) können mit den Umsatz- und Auftragszahlen nicht punkten. (awp/mc/pg)

