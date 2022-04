CH-Eröffnung: SMI setzt Erholung fort

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Donnerstag seine Erholungstendenz vom Vortag weiter fort. Dabei wird er massgeblich von den Kursgewinnen der schwergewichtigen Nestlé gestützt, die nach starken Zahlen gefragt sind. Doch auch eine leichte Entspannung bei den Renditen der US-Anleihen an der Wall Street erweise sich aktuell als Stimmungsstütze, heisst es im Handel. Am Markt werde dies als mögliches Zeichen gesehen, dass der sogenannte «Inflation Peak» überschritten wurde, die Inflation also ihren Höhepunkt erreicht hat.

Mit der jüngsten Aufwärtsbewegung an den globalen Anleihenmärkten sei denn auch die Volatilität an den Devisen- wie auch an den Aktienmärkten gesunken, kommentiert ein Händler. Im Fokus des Interesses dürften im Tagesverlauf «Äusserungen der heiligen Dreifaltigkeit der Zentralbanken» stehen – des Fed-Vorsitzenden Jay Powell, der EZB-Präsidentin Christine Lagarde und des Gouverneurs der Bank of England Andrew Bailey, die alle in Washington DC sprechen würden. «Lagardes Kommentare werden genau beobachtet werden, nachdem das lettische EZB-Ratsmitglied Martin Kazaks gestern erklärt hatte, dass eine Zinserhöhung im Juli möglich sei», so ein weiterer Börsianer.

Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,46 Prozent hinzu auf 12’366,67 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 0,39 Prozent zu auf 1927,24 Punkte und der breite SPI um 0,47 Prozent auf 15’870,97 Punkte. Bei den 30 Blue Chips kommen auf 19 Gewinner elf Verlierer.

Grösste Gewinner nach Zahlen sind ABB (+4,1%) und Nestlé (+1,8%). Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern ist in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres erneut stark gewachsen und hat damit die Finanzwelt überrascht.

Der Industriekonzern ABB wiederum hat im ersten Quartal von einer anhaltend hohen Nachfrage aus den verschiedensten Industriesegmenten profitiert. Analysten lobten besonders den starken Auftragseingang und die operative Marge.

Dem stehen Abgaben von 1,1 Prozent bei Straumann gegenüber. Auch Sika und Swisscom (je -0,5%) geben nach. (awp/mc/ps)

