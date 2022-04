CH-Eröffnung: SMI setzt Erholung zunächst fort

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag die Stabilisierung vom Vortag zunächst fort. Die Berichtssaison stabilisiere die Märkte, heisst es. Aber auch die vergleichsweise guten Vorlagen aus Asien, vor allem aus China und Japan, tragen laut Händlern zur aktuellen Bewegung bei. Dennoch bleibe die übergeordnete Grosswetterlage alles andere als gut.

«Mit der Kombination aus Zinserhöhungen und Bilanzreduzierung schalten die Notenbanken aus ihrer jahrelang ultraexpansiven Geldpolitik innerhalb kurzer Zeit in den Rückwärtsgang», heisst es in einem Kommentar. «Dies trifft die Wirtschaft zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da Lieferengpässe, der Ukraine-Krieg sowie zunehmende Wachstumsrisiken in China die Konjunktur bereits belasten.» Neben der Berichtssaison dürften im weiteren Verlauf neue Daten zur Konsumentenpreisentwicklung in Deutschland im Blick stehen. Die Gefahr sei gross, dass die hohe Inflation die Verbraucherstimmung noch stärker belastet und auf die Konsumausgaben durchschlage. Am Nachmittag werden erste Zahlen zur Entwicklung der US-Wirtschaft im ersten Quartal veröffentlicht.

Der SMI gewinnt gegen 09.10 Uhr 0,47 Prozent hinzu auf 12’108,01 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,81 Prozent auf 1867,51 Punkte und der breite SPI um 0,53 Prozent auf 15’548,58 Punkte. Bei den 30 Blue Chips kommen auf 28 Gewinner zwei Verlierer.

Übernahmespekulationen sorgen vor allem beim Bankensoftware-Spezialisten Temenos für ein kleines Kursfeuerwerk von 12 Prozent. Gemäss einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zeigt die Private-Equity-Firma Thoma Bravo Interesse am Genfer Bankensoftware-Hersteller.

Auch Straumann (+5,4%) sind nach einem Rekordumsatz im frühen Handel gesucht. Swisscom-Aktien (+0,2%) gewinnen nach Zahlen zwar auch hinzu, erweisen sich aber insgesamt als etwas volatil.

Knappe Verluste verbuchen aktuell lediglich die Aktien der CS und Logitech (beide -0,2%). (awp/mc/ps)

