CH-Eröffnung: SMI stabilisiert sich zum Wochenstart

Zürich – An der Schweizer Aktienbörse geht es zum Wochenstart im frühen Handel zunächst mehrheitlich aufwärts. Nach der schwachen Vorwoche kommt es damit zu einer Stabilisierung. Nicht zuletzt enttäuscht aufgenommene US-Arbeitsmarktdaten hatten dem Leitindex SMI vergangene Woche Verluste von mehr als 4 Prozent beschert – das grösste Wochenminus seit Oktober 2023.

So waren im August in den USA weniger Stellen entstanden als erwartet. Dies unterstütze zwar einerseits die Erwartung einer ersten Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche, gebe aber gleichzeitig Konjunktursorgen neue Nahrung, heisst es in einem Kommentar. Im Vorfeld der anstehenden US-Zinsentscheidung rücken in dieser Woche nun US-Inflationsdaten in den Fokus. Derweil dürfte die EZB an diesem Donnerstag erneut die Zinsen senken, sind sich Marktakteure einig.

Der Schweizer Leitindex SMI gewinnt gegen 9.15 Uhr 0,65 Prozent hinzu auf 11’986,22 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, steigt um 0,65 Prozent auf 1940,58 Punkte und der breiter gefasste SPI um 0,52 Prozent auf 15’908,73 Zähler. Im SLI legen 25 Titel zu und drei geben nach. Swisscom und Lind&Sprüngli sind unverändert.

Das Gewinnerfeld führen Werte wie ABB, Sika und Holcim mit Kursgewinnen von bis zu 1,6 Prozent an. Diese machen damit einen kleinen Teil ihrer Vorwochen-Verluste wett. Gerade konjunktursensible Titel hatten in den letzten Tagen unter den zunehmenden Konjunktursorgen gelitten.

Die Nachrichtenlage ist unterdessen arg ausgedünnt. Im Fokus stehen am Montag etwa Swiss Re (+0,2%) wegen des Branchentreffens «Rendez-Vous de Septembre» in Monte Carlo.

In der zweiten Reihe erhalten die Papiere von Baloise (+1,7%) einen Schub. Der aktivistische Investor Cevian hat laut einem Medienbericht seinen Anteil deutlich auf 9,4 Prozent ausgebaut und drängt nun auf Veränderungen. Am Donnerstag steht ein Investoren-Update beim Versicherer an.

Mit Aufschlägen von jeweils mehr als 2 Prozent reagieren Siegfried, SoftwareOne und Belimo positiv auf Analystenkommentare. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google