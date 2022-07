CH-Verlauf: Schweizer Börse weitet nach US-Inflationszahlen Verluste aus

Zürich – Ein unerwartet starker Anstieg der US-Teuerungsrate hat am Mittwoch den Abgabedruck auf der ohnehin schwachen Schweizer Börse noch verstärkt. Kurz nach Veröffentlichung der Zahlen erreichte der Leitindex SMI ein neues Tagestief bei 10’814 Punkten – ein Minus von 2,3 Prozent.

Die US-Inflation stieg im Juni gegenüber dem Vorjahr auf den neuen Mehrjahreshöchststand von 9,1 Prozent. Das ist deutlich mehr als Analysten mit +8,8 Prozent im Schnitt erwartet hatten.

Der starke Anstieg der Teuerung fachte umgehend weitere Zinserhöhungsängste an, was wiederum die Börsen verstärkt auf Talfahrt schickte und dagegen den Dollarkurs weiter anziehen liess. Denn höhere Zinsen helfen dem Dollar. Das Währungspaar USD/CHF stieg in der Spitze bis auf 0,9831 Franken von 0,9769 unmittelbar vor den US-Daten.

Die Zinsängste der Marktteilnehmer sind nicht unbegründet. Die US-Notenbank Fed hat sich einem entschiedenen Inflationskampf verschrieben, auch unter Inkaufnahme einer wirtschaftlichen Abschwächung. Und viele Marktteilnehmer befürchten nun, dass es zu einer Rezession kommen werde. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google