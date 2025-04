CH-Eröffnung: SMI startet Erholungsversuch

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag einen Erholungsversuch nach den zuletzt verlustreichen Tagen. Dies wird durch die US-Vorgaben unterstützt. Angesichts der am Mittwoch anstehenden Zoll-Verkündung von US-Präsident Donald Trump ist die Unsicherheit aber nach wie vor hoch. Auf die Verkündung der Strafzölle könnte dann eine längere Phase der Verhandlungen folgen, so dass hohe Volatilität die Börsen noch eine zeitlang begleiten dürfte, heisst es im Markt.

Im Tagesverlauf stehen diverse Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda. Neben den Schweizer Daten sollten Anleger auch die PMIs aus Deutschland, Frankreich, der Eurozone sowie am Nachmittag aus den USA den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe auf dem Schirm haben. Zudem stehen erste Inflationsdaten für März aus Europa im Kalender, und der «Jolts»-Bericht («Job Openings and Labor Turnover Survey») in Amerika wird veröffentlicht.

Der Leitindex SMI steigt gegen 9.15 Uhr um 1,15 Prozent auf 12’742,69 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 1,03 Prozent auf 2053,19 Punkte zu und der breite SPI um 0,98 Prozent auf 16’965,79 Zähler. Fast alle SLI-Werte liegen im frühen Handel im grünen Bereich.

Vorne im Kurstableau ziehen die Pharmawerte Novartis (+2,6%) und Roche GS (+1,5%) kräftig an, das dritte Schwergewicht Nestlé (+0,5%) liegt im Mittelfeld.

VAT (-0,1%) bilden nach einer Kurszielsenkung durch Goldman Sachs indes zusammen mit Swatch (-0,1%) das Schlusslicht im SLI.

In der zweiten Reihe ziehen Newron (+6,2%) kräftig an. Das italienische Biopharmaunternehmen hat 2024 erstmals in seiner Geschichte einen Gewinn erzielt. Also (+6,9%) profitieren von einer Empfehlung der UBS. (awp/mc/ps)

