CH-Eröffnung: SMI startet freundlich

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt kommt zur Wochenmitte stockend in Fahrt. Händler verweisen auf die US-Notenbank Fed, die mit ihrer überraschenden Zinssenkung am Dienstag Investoren am Ende mehr verschreckt als beruhigt habe. Entsprechend uneinheitlich waren daher auch schon die Vorgaben.

Die positive Wirkung der Leitzinssenkung durch die US-Notenbank sei schnell verpufft, kommentiert ein Börsianer. Im Gegenteil: Zahlreiche Strategen äussern sich skeptisch. Hinzu kommen schwache Konjunkturdaten aus China, wo sich der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Februar nahezu halbierte. Es war der schlechteste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen vor fast 15 Jahren. Dank der defensiven Titel, die gut zulegen, gelingt dem Markt aber ein klarer Sprung ins Plus.

Der SMI hält liegt um 09.20 Uhr bei einem Stand von 10’127,10 Punkten mit 0,39 Prozent im Plus. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte einschliesst, gewinnt 0,23 Prozent auf 1’543,89 Zähler und der breite SPI 0,38 Prozent auf 12’346,47 Punkte. Im SLI stehen 17 Gewinnern elf Verlierer gegenüber. ABB und Zurich sind unverändert.

Gesucht sind vor allem wenig konjunkturanfällige Werte wie Swisscom (+1,1%), Givaudan (+0,8) und Roche (+0,7%). Der Pharmakonzern kann mit einer weiteren Auszeichnung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA punkten. Zudem haben die chinesischen Behörden das Arthritis-Mittel Actemra zur Behandlung von Corona-Patienten empfohlen.

Am Ende der Kurstafel fallen Alcon um deutliche 1,8 Prozent. Die Papiere sind einer der grössten Gewinner seit Jahresbeginn. Bei den Bankaktien von UBS, Julius Bär, und CS macht sich die Zinssenkung in den USA negativ bemerkbar, wie die Abgaben zwischen 0,9 und 0,5 Prozent zeigen.

Insgesamt wird das Nachrichtenaufkommen vor allem von Geschäftszahlen aus den hinteren Reihen dominiert. Neben Dormakaba (-4,7%), Siegfried (-3,2%), Jungfraubahn (-1,7%), Bossard (-1,0%), Autoneum (-0,6%) und Bucher (-0,3%) hat auch der Versicherer Helvetia (+0,5%) über den aktuellen Geschäftsverlauf berichtet. (awp/mc/pg)

