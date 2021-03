CH-Eröffnung: SMI startet freundlich

Zürich – Nach dem tumultigen Wochenstart verläuft der Handelsauftakt am Schweizer Aktienmarkt am Dienstag in ruhigeren Bahnen. Dazu trägt nicht zuletzt die Stabilisierung im Bankensektor bei, nachdem die Probleme eines US-Hedgefonds am Vortag noch für einen Kurssturz bei der Credit Suisse gesorgt hatten. Der SMI zeige trotz des Debakels um den Hedgefonds Archegos eine gewisse Stärke, so ein Händler. Für Entlastung sorge dabei auch der wieder passierbare Suez-Kanal.

Nun warte der Markt mit Spannung auf die Details zu Joe Bidens Infrastrukturplänen die am morgigen Mittwoch vorgelegt werden. Diese Billionen Investitionen sollten der US-Wirtschaft eine Erholung erlauben. Darüber hinaus hofften Investoren, dass der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag ebenfalls stark ausfalle und damit die Überlegenheit der US-Impfkampagne gegenüber Europa demonstrieren dürfte. Biden habe sich immerhin zum Ziel gesetzt, alle Amerikaner bis Ende April geimpft zu haben.

Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,28 Prozent hinzu auf 11’121,00 Punkte. Der SLI, in dem die Gewichtung der einzelnen Titel gekappt ist, steigt um 0,43 Prozent auf 1’800,71 und der breite SPI um 0,31 Prozent auf 14’074,08 Zähler. Im SLI stehen 21 Gewinnern sieben Verlierer gegenüber. Roche und Schindler sind unverändert.

Die Anteilsscheine des Uhrenherstellers Swatch gehören mit +2,0 Prozent nach einer Hochstufung durch die Deutsche Bank zu den Favoriten. Die Experten erwarten eine V-förmige Umsatz- und Gewinnentwicklung mit einem Umsatzanstieg von 26 Prozent im Geschäftsjahr 2021 und einem 15-fachen Anstieg des EBIT gegenüber 2020.

Durchwegs erholt präsentieren sich auch die Finanzwerte – selbst die CS notiert mit +0,8 Prozent klar im Plus. Noch etwas stärker fällt die Gegenbewegung bei der UBS (+1,4%) und Partners Group (+0,9%) aus, während Julius Bär um 0,8 Prozent zulegen.

Dem stehen Abgaben bei AMS von 1,4 Prozent gegenüber. Auch das Schwergewicht Novartis (-0,4%) gehört zu den Verlierern. Roche sind zeitgleich unverändert und Nestlé (+0,3%) steigen in etwa mit dem Markt. Die Zulassungen der beiden Pharmawerte fallen damit nicht grösser ins Gewicht. (awp/mc/ps)

