CH-Eröffnung: SMI startet freundlich in die Woche

Zürich – An der Schweizer Börse ziehen die Kurse zum Wochenstart im frühen Handel zunächst mehrheitlich an. Damit setzt sich die Stabilisierung nach den turbulenten Börsentagen fort. Händler beurteilen die Vorgaben als leicht positiv. Die Ferienzeit dürfte aber weiterhin für eine eher geringe Liquidität an den Börsen sorgen, heisst es in einem Kommentar.

Zu den wichtigsten Ereignissen zählen die US-Inflationsdaten und die Detailhandelsumsätze in China. Von den US-Daten erhoffen sich die Anleger einen besseren Überblick über den Zustand der Wirtschaft, nachdem vor allem ein schwächerer US-Arbeitsmarkt die Investoren zu Monatsbeginn verschreckt hatte. Insgesamt sei davon auszugehen, dass der Markt vorerst volatil bleiben könnte, so zahlreiche Marktstrategen. Zudem nimmt die Berichtssaison wieder deutlich an Fahrt auf. Knapp 30 an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen werden diese Woche Rechenschaft über das abgelaufene Halbjahr ablegen und einen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte geben.

Der Leitindex SMI notierte gegen 09.20 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 11’918,03 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, gewinnt 0,50 Prozent auf 1928,41 Punkte und der breiter gefasste SPI 0,34 Prozent auf 15’845,72 Punkte. Im SLI steigen 25 Titel, zwei geben nach und drei sind unverändert.

Unter den Blue Chips sind im frühen Handel vor allem Vertreter der Finanzbranche gefragt. Zurich, Partners Group, Swiss Re, Swiss Life und die UBS gewinnen zwischen 1,5 und 1,0 Prozent hinzu. Bei Partners Group verweisen Händler auf Medienberichte, wonach der Finanzdienstleister einen Börsengang seines Portfoliounternehmens Techem in Frankfurt noch im September erwägt. Die UBS dürfte zur Wochenmitte im Rampenlicht stehen. Dann legt die Grossbank ihre Zahlen zum zweiten Quartal vor.

Mehr oder weniger unveränderte Nestlé (-0,04%) sowie leicht schwächere Roche (GS -0,1%) bremsen den Gesamtmarkt leicht aus.

In den hinteren Reihen hat der Backwarenhersteller Aryzta (-3,0%) Zahlen vorgelegt, die Investoren zur Vorsicht verleiten. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google