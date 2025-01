CH-Verlauf: SMI überwindet zum Wochenstart 12’000er-Marke

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt kann zu Wochenbeginn Kursgewinne verbuchen. Dabei gelingt es dem Leitindex SMI, sich wieder oberhalb der 12’000er-Marke zu etablieren. Am vergangenen Freitag hatte er diese nur kurzzeitig zurückerobert. Letztmals hat er dieses Niveau im vergangenen Herbst gesehen. Aus charttechnischer Sicht eröffnet sich dem Barometer damit «reichlich Aufwärtspotenzial», heisst es etwa bei BNP Paribas.

Gleichzeitig sollten sich Investoren allerdings in den kommenden Tagen auf einen insgesamt volatileren Handelsverlauf einstellen. In den USA wird am heutigen Montagabend nach dem europäischen Börsenschluss Donald Trump als 47. Präsident der USA vereidigt. Bereits im Vorfeld hatte er angekündigt, noch an seinem ersten Tag im Amt eine Vielzahl an Dekreten auf den Weg bringen zu wollen. «Mit Trump werden die Karten an den Finanzmärkten neu gemischt und es ist zu erwarten, dass die politisch motivierten Kursschwankungen zunehmen», heisst es denn auch bei der Helaba in einem Kommentar. Derweil bleiben die US-Börsen wegen des Martin-Luther-King-Feiertages geschlossen.

Der SMI notiert gegen 11.05 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 12’026,25 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,33 Prozent auf 1992,58 und der breit gefasste SPI 0,30 Prozent auf 16’030,92 Zähler. Im SLI legen zwei Drittel der Werte zu, acht geben nach und zwei (Swisscom, Swiss Life) sind unverändert.

Mit Kursgewinnen zwischen 1,5 und 0,9 Prozent führen Kühne+Nagel, Sandoz und Roche das Gewinnerfeld an. Unternehmensspezifische Nachrichten gibt es dabei bei allen dreien nicht. Vielmehr geht die zweite Amtszeit Trumps gerade für die Pharmaindustrie mit einigen Fragezeichen etwa zur künftigen Preisgestaltung einher.

Aufwärts geht es auch für die Aktien der beiden Finanzinstitute UBS (+0,9%) und Partners Group (+0,6%). Beide Aktien haben im bisherigen Jahresverlauf überdurchschnittlich stark zugelegt.

Noch stärker sind bislang nur Richemont (+0,2%) gestiegen, die nicht zuletzt dank ihrer starken Zahlen vergangene Woche seit Jahresbeginn annähernd 19 Prozent hinzugewonnen haben.

Auch sonst ist das Gewinnerfeld mit den verschiedensten Branchenmitgliedern bunt durchmischt. Neben Gesundheitswerten wie Lonza und Alcon sind auch Zykliker wie Sika und Holcim auf den Einkaufslisten anzutreffen. Die Titel gewinnen dabei um bis zu 0,5 Prozent hinzu.

Neben Schwergewicht Roche gewinnt auch Nestlé (+0,2%) zum Wochenstart leicht hinzu. Das dritte Schwergewicht, Novartis (-0,1%), hinkt den beiden dagegen etwas hinterher.

Abwärts geht es zum Wochenstart unterdessen für die Aktien des Versicherers Zurich (-0,6%). Auch Adecco und VAT werden mit Verlusten von bis zu 0,5 Prozent eher gemieden.

Anders als bei Richemont geht es auch für Swatch (-0,4%) erneut abwärts. Der Uhrenhersteller hatte vergangene Woche punktuell noch von den starken Zahlen des Branchenkollegen profitiert. Händler gehen davon aus, dass Swatch im Verlauf dieser Woche womöglich eigene Zahlen vorlegt.

Stärkerer Ausschläge sind aber vor allem in den hinteren Reihen zu beobachten. Dort ziehen etwa Meyer Burger (+5,9%) zeitweise um bis mehr als 30 Prozent an. Das schwer angeschlagene Solarunternehmen hat sich zusätzliche finanzielle Mittel gesichert und die bestehende Brückenfinanzierung verlängert. Gleichzeitig würden Gespräche über einen Verkauf des Unternehmens geführt. Diese Hoffnungsschimmer im Überlebenskampf befeuere die Spekulation, heisst es am Markt.

Beim Pharmazulieferer Ypsomed (+4,1%) sorgt dagegen eine neu ausgesprochene Kaufempfehlung der UBS für Schwung.

Erste Informationen über die jüngste Geschäftsentwicklung haben Belimo (+2,6%) und Inficon (+0,5%) geliefert. Auch News von Peach Property (+4,1%) kommen gut an. Das Immobilienunternehmen hat erfolgreich Teile einer Euro-Anleihe zurückgekauft. (awp/mc/ps)

