CH-Eröffnung: SMI startet mit knappen Gewinnen in die Woche

Zürich – Nach dem bislang eher durchwachsenen Börsengeschehen im neuen Jahr wagt der Schweizer Aktienmarkt am Montag einen zaghaften Stabilisierungsversuch. Immerhin hatte der Leitindex SMI in der Vorwoche deutlich am Terrain verloren. Zugesetzt hat ihm die Erwartung steigender Leitzinsen in den USA und ein absehbares Ende der jahrelangen Geldschwemme. «Die Anleger fragen sich nun, wie es weiter geht: Freundet man sich mit dieser Tatsache an oder gibt es einen weiteren Rutsch an den Aktienmärkten?», heiss es in einem Kommentar.

Immerhin mehrten sich die Stimmen, wonach die Finanzmärkte mit einem Anziehen der gelpolitischen Schraube durch das Fed durchaus gut leben können. «Der Flickenteppich in der internationalen Geldpolitik wird heute um ein weiteres Stück ergänzt, nachdem sich die chinesische Notenbank zu einer Senkung zweier Schlüsselzinssätze für Geschäftsbanken durchgerungen hat», ergänzte ein weiterer Marktteilnehmer. Dennoch braucht man derzeit neue Impulse. «Die Unternehmen haben zwar während der jetzt beginnenden Berichtssaison die Chance, ihre Anpassungsfähigkeit an hohe Inflationsraten unter Beweis zu stellen. Kaum ein Unternehmen hat aber die Chance, sich gegen eine wegbrechende Nachfrage zu wappnen», fasste ein Händler die aktuelle Lage zusammen.

Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,21 Prozent hinzu auf 12’551,53 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,13 Prozent auf 2009,27 und der breite SPI um 0,13 Prozent auf 15’902,68 Zähler. Im SLI halten sich Gewinner (16) und Verlierer (14) knapp die Waage.

Da die Wall Street wegen des Martin-Luther-King-Tages geschlossen bleiben, sei mit einem eher impulsarmen Handelsverlauf zu rechnen.

Der SMI steht am Morgen im Spannungsfeld zwischen den Schindler Partizipationsscheinen (+2,3%), die von Analystenkommentaren profitieren und den Aktien der CS (-1,8%). Bei der Grossbank ist António Horta-Osório als Verwaltungsratspräsident zurückgetreten. Der Verwaltungsrat hat per sofort den ehemaligen UBS- und Zurich-Manager Axel Lehmann zum Nachfolger ernannt. (awp/mc/pg)

